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Botafogo perde para o América-MG e é eliminado da Copinha

Time sub-20 do Botafogo pressiona e faz bom jogo, mas erros individuais geram gol do Coelhãozinho, que teve atuação segura na etapa complementar...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 20:52

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 20:52

O Coelhãozinho segue na Copinha. O América-MG derrotou o Botafogo por 1 a 0 na noite desta terça-feira no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, e se classificou para as semifinais do torneio sub-20. Adyson marcou o gol da partida.A equipe comandada por William Batista, agora, aguarda o vencedor entre Santos e Mirassol, que se enfrentam às 21h30, para saber quem será o rival na semifinal da Copinha.
Talvez por estar jogando em um gramado com boas condições pela primeira vez na Copinha, o Botafogo mudou o estilo de jogo em relação aos outros jogos. O time pressionou alto, tentou incomodar a saída de bola e até teve chances para abrir o placar, mas parou no goleiro Cássio. O Alvinegro teve a maior parte das ações no primeiro tempo.
Mas uma das máximas do futebol é quem não faz, leva. E assim foi. Guilherme Liberato errou um passe no campo de defesa e Adyson arriscou de fora da área, Lucas Barreto aceitou e o América-MG abriu o placar praticamente na primeira chegada de perigo na partida. Pouco importa, o Coelho saiu com vantagem para o intervalo.
O segundo tempo teve mais ou menos o mesmo ritmo: atrás do placar, o Botafogo ocupou o campo de ataque em busca de um gol. O Alvinegro pressionou, pressionou, pressionou mas não conseguiu criar nenhuma chance real de gol. Melhor para o América, que se fechou nos minutos finais e vibrou com a classificação.
Crédito: BotafogoeAmérica-MGnaCopadoBrasil(Foto:FábiodePaula/Botafogo

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