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futebol

Botafogo: Pedro Raul tem média de mais de meio gol por jogo desde 2019

Atacante, que está recuperado de lesão na coxa e deve iniciar retorno às competições como titular, acumula média de destaque desde a reta final do Série B do ano passado...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 09:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Pedro Raul retornará às competições oficiais como a esperança de gols do Botafogo. Desde a reta final do ano passado, o atacante possui uma média capaz de colocar toda esta expectativa em volta dele. O camisa 9 vem treinando e deve ser titular contra a Cabofriense, no próximo sábado, pelo Campeonato Carioca.
Nos últimos 16 jogos que fez - e isto contabilizando a reta final da última Série B, com o Atlético Goianiense de Eduardo Barroca -, Pedro Raul marcou nove gols e deu duas assistências. Em média, o atacante balança as redes 0,56 vezes por duelo - ou uma vez a cada duas partidas.
Pelo clube de General Severiano, Pedro Raul teve um impacto imediato. Contratado em janeiro, o camisa 9 é o vice-artilheiro do Alvinegro em 2020, com três gols em sete partidas disputadas.
A passagem do atacante pelo Alvinegro, contudo, foi marcada por alguns jogos no sacrifício. Por uma lesão na coxa, sofrida nas primeiras rodadas do Carioca, Pedro Raul nunca esteve 100% fisicamente. Com a paralisação das competições e a quarentena, os exames médicos do atacante foram aprovados e ele não sente mais dores no local.
O jogador de 23 anos treinou normalmente desde o retorno do Botafogo às atividades presenciais, no Estádio Nilton Santos, e deve ser utilizado por Paulo Autuori na retomada do Alvinegro na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O Glorioso, vale ressaltar, precisa vencer os dois jogos restantes para garantir uma vaga na semifinal.E MAIS:Nilton Santos terá vistoria na sexta para definir jogos de Botafogo e FluMikel é sondado por russos, mas afirma que tem interesse no BotafogoBenevenuto revela tristeza com saída de Joel Carli: 'Nem dormi'Em rede social, Rhuan comemora retorno aos treinos no BotafogoMatheus Nascimento inicia jornada como profissional no Botafogo E MAIS:

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