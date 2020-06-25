Botafogo: Pedro Raul tem média de mais de meio gol por jogo desde 2019

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Pedro Raul retornará às competições oficiais como a esperança de gols do Botafogo. Desde a reta final do ano passado, o atacante possui uma média capaz de colocar toda esta expectativa em volta dele. O camisa 9 vem treinando e deve ser titular contra a Cabofriense, no próximo sábado, pelo Campeonato Carioca.

Nos últimos 16 jogos que fez - e isto contabilizando a reta final da última Série B, com o Atlético Goianiense de Eduardo Barroca -, Pedro Raul marcou nove gols e deu duas assistências. Em média, o atacante balança as redes 0,56 vezes por duelo - ou uma vez a cada duas partidas.

Pelo clube de General Severiano, Pedro Raul teve um impacto imediato. Contratado em janeiro, o camisa 9 é o vice-artilheiro do Alvinegro em 2020, com três gols em sete partidas disputadas.

A passagem do atacante pelo Alvinegro, contudo, foi marcada por alguns jogos no sacrifício. Por uma lesão na coxa, sofrida nas primeiras rodadas do Carioca, Pedro Raul nunca esteve 100% fisicamente. Com a paralisação das competições e a quarentena, os exames médicos do atacante foram aprovados e ele não sente mais dores no local.