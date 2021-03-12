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futebol

Botafogo paga salários e está em dia com jogadores e funcionários

Clube de General Severiano contou com o auxílio do SindeClubes para quitar os vencimentos de fevereiro a todos os colaboradores...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 15:49
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A semana terminou de forma positiva para os colaboradores do Botafogo. O clube de General Severiano quitou, na tarde desta sexta-feira, os salários referentes ao mês de fevereiro com jogadores e funcionários. A notícia foi dada primeiramente pelo portal "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!.
O Alvinegro contou, mais uma vez, com a ajuda do SindeClubes, instituição que auxilia o clube a desbloquear valores que estão congeladas e/ou penhoras e, assim, encaminhá-las para as contas dos colaboradores.
Foi a segunda folha mensal paga pela gestão Durcesio Mello, presidente que assumiu o Botafogo em janeiro de 2021. Desta forma, o clube de General Severiano está em dia com jogadores e funcionários.

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