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Botafogo paga apenas uma folha salarial com dinheiro recebido pelo Internacional por Paulo Victor

Alvinegro levará R$ 2,6 milhões no ato da transferência do lateral-esquerdo, o que representa pouco mais do que um mês inteiro dos vencimentos do elenco e colaboradores...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 20:26

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 20:26

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A posição do Botafogo para vender os jovens jogadores criados nas categorias de base é de ajudar o clube no sentido financeiro. Com os cofres prejudicados por conta do rebaixamento à segunda divisão, o Alvinegro é praticamente "obrigado" a negociar atletas, como foi o caso de Paulo Victor, a caminho do Internacional após reunião realizada nesta quarta-feira.
+ Decisões de venda no Botafogo são tomadas por 'colegiado' formado por dirigentes, CEO e Freeland
A questão é que o dinheiro que o Botafogo vai receber pela transferência do lateral-esquerdo é suficiente para pagar apenas uma folha salarial inteira. O Alvinegro vai receber R$ 2,6 milhões do Internacional pelo ato da transferência - o Nova Iguaçu, que tinha 50% dos direitos federativos do atleta, vai ganhar a mesma quantia.
Os vencimentos do elenco do Botafogo estão, atualmente, na faixa de R$ 1,8 milhão. Com a adição de funcionários, colaboradores e gastos diretamente ligados a futebol, o valor chega a pouco mais de R$ 2 milhões. Ou seja, o dinheiro que o Alvinegro ganhou por PV no curto prazo é suficiente para apenas um mês inteiro.O valor junto ao Internacional, contudo, pode aumentar. O Colorado pode pagar mais R$ 800 mil - que serão novamente divididos entre Botafogo e Nova Iguaçu - caso Paulo Victor bata metas individuais, o que totalizaria R$ 6 milhões na transferência inteira.
+ Veja a tabela da Série B
No negócio, ficou definido que o Botafogo ficará com 25% do percentual de uma venda futura feita pelo Internacional a uma outra equipe.

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