Botafogo oscila, tem dificuldade para vencer o lanterna, mas vê Matheus Nascimento brilhar e ser decisivo

Os três pontos e a liderança vieram, porém o Botafogo não teve uma boa atuação diante do lanterna Nova Iguaçu. Com os desfalques da defesa, o time não apresentou um bom futebol e só saiu de campo com a vitória por causa de Matheus Nascimento. O menino resolveu em dois lances - um deles de encher os olhos da torcida - mas o alvinegro teve muita dificuldade na criação e um primeiro tempo para refletir.A reflexão deve ser feita para compreender em que pontos a equipe não conseguiu ter volume de jogo. Em boa parte da partida, o Carrossel da Baixada teve o controle da bola e chegou na área explorando bem os espaços deixados nas costas de Jonathan Silva. Faltou efetividade ao ataque dos visitantes, que não conseguiram transformar a posse em gols.

No primeiro tempo, o Glorioso foi um deserto de ideias, sem qualquer crtiatividade e aproximação entre as linhas. O meio de campo foi praticamente inexistente, com os volantes limitando-se a cumprir a função na marcação. As transições ofensivas simplesmente não foram bem realziadas e apenas o menino Raí tentou se aproximar da área, buscou triangulações e finalizou.

Dentro de todo esse contexto, um lance poderia ter mudado o rumo da partida mais cedo. Ronald recebeu a bola e ficou cara a cara com Luís Henrique. Todavia, a assistente assinalou um impedimento inexistente e prejudicou o Botafogo. Tirando essa jogada, o primeiro tempo foi preocupante, já que escancarou as carências do elenco para a temporada.

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Apesar dos desfalques, Enderson Moreira precisa repensar a maneira como o time joga. Breno começou bem com a camisa alvinegra, mas ao lado de Fabinho não teve uma boa atuação nesta segunda. Ambos foram pouco participativos na construção. Com isso, Ronaldo e Diego Gonçalves se limitaram a voltar para fazer a recomposição diante de um Nova Iguaçu superior em campo com 7 finalizações e 60% de posse no primeiro tempo.

Até os quinze minutos do segundo tempo, apenas Breno havia deixado o gramado para a entrada de Barreto. Porém, o Nova Iguaçu chegou com perigo em duas oportunidades, e Enderson decidiu apostar em mais um atacante na área - Erison. Mesmo com mais inicitiva. o primeiro gol do Botafogo surgiu em um lance despretensioso. Matheus Nascimento recebeu de Jonathan Silva, fez o pivô, e bateu no canto para abrir o placar.

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Na ponta, Luiz Fernando entrou e deu mais velocidade pelos lados. Tanto que o atacante se movimentou e abriu o corredor para Daniel Borges cruzar rasteiro na área. Aos 17 anos, Matheus Nascimento mostrou todo seu talento e em um toque de letra fez a torcida vibrar. Em uma noite chuvosa, Enderson colocou os jovens Kayque e Hugo e viu o adversário colocar a bola no travessão no fim.

Com a temporada no início, o time ainda está em formação diante das saídas de jogadores importantes. Sem Chay, Carli e Carlinhos, o Glorioso não teve uma boa atuação e precisa de reforços para a sequência da temporada. Nas próximas rodadas, a equipe terá pela frente dois clássicos seguidos, um quinta e outro no domingo: Fluminense e Vasco - os primeiros grandes testes pós-acesso.