Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo oscila, tem dificuldade para vencer o lanterna, mas vê Matheus Nascimento brilhar e ser decisivo
futebol

Botafogo oscila, tem dificuldade para vencer o lanterna, mas vê Matheus Nascimento brilhar e ser decisivo

Glorioso não teve uma boa atuação e contou com o talento de sua joia para sair de campo com os três pontos. Time necessita de reforços e terá clássicos nas duas próximas rodadas...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 07:00
Os três pontos e a liderança vieram, porém o Botafogo não teve uma boa atuação diante do lanterna Nova Iguaçu. Com os desfalques da defesa, o time não apresentou um bom futebol e só saiu de campo com a vitória por causa de Matheus Nascimento. O menino resolveu em dois lances - um deles de encher os olhos da torcida - mas o alvinegro teve muita dificuldade na criação e um primeiro tempo para refletir.A reflexão deve ser feita para compreender em que pontos a equipe não conseguiu ter volume de jogo. Em boa parte da partida, o Carrossel da Baixada teve o controle da bola e chegou na área explorando bem os espaços deixados nas costas de Jonathan Silva. Faltou efetividade ao ataque dos visitantes, que não conseguiram transformar a posse em gols.
No primeiro tempo, o Glorioso foi um deserto de ideias, sem qualquer crtiatividade e aproximação entre as linhas. O meio de campo foi praticamente inexistente, com os volantes limitando-se a cumprir a função na marcação. As transições ofensivas simplesmente não foram bem realziadas e apenas o menino Raí tentou se aproximar da área, buscou triangulações e finalizou.
Dentro de todo esse contexto, um lance poderia ter mudado o rumo da partida mais cedo. Ronald recebeu a bola e ficou cara a cara com Luís Henrique. Todavia, a assistente assinalou um impedimento inexistente e prejudicou o Botafogo. Tirando essa jogada, o primeiro tempo foi preocupante, já que escancarou as carências do elenco para a temporada.
+ ATUAÇÕES: Matheus Nascimento é decisivo, marca dois gols, e recebe a maior nota na vitória do Botafogo
Apesar dos desfalques, Enderson Moreira precisa repensar a maneira como o time joga. Breno começou bem com a camisa alvinegra, mas ao lado de Fabinho não teve uma boa atuação nesta segunda. Ambos foram pouco participativos na construção. Com isso, Ronaldo e Diego Gonçalves se limitaram a voltar para fazer a recomposição diante de um Nova Iguaçu superior em campo com 7 finalizações e 60% de posse no primeiro tempo.
Até os quinze minutos do segundo tempo, apenas Breno havia deixado o gramado para a entrada de Barreto. Porém, o Nova Iguaçu chegou com perigo em duas oportunidades, e Enderson decidiu apostar em mais um atacante na área - Erison. Mesmo com mais inicitiva. o primeiro gol do Botafogo surgiu em um lance despretensioso. Matheus Nascimento recebeu de Jonathan Silva, fez o pivô, e bateu no canto para abrir o placar.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Na ponta, Luiz Fernando entrou e deu mais velocidade pelos lados. Tanto que o atacante se movimentou e abriu o corredor para Daniel Borges cruzar rasteiro na área. Aos 17 anos, Matheus Nascimento mostrou todo seu talento e em um toque de letra fez a torcida vibrar. Em uma noite chuvosa, Enderson colocou os jovens Kayque e Hugo e viu o adversário colocar a bola no travessão no fim.
Com a temporada no início, o time ainda está em formação diante das saídas de jogadores importantes. Sem Chay, Carli e Carlinhos, o Glorioso não teve uma boa atuação e precisa de reforços para a sequência da temporada. Nas próximas rodadas, a equipe terá pela frente dois clássicos seguidos, um quinta e outro no domingo: Fluminense e Vasco - os primeiros grandes testes pós-acesso.
Crédito: MatheusNascimentomarcoudoisgolsedecidiunavitóriadoBotafogocontraoNovaIguaçu(VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados