Botafogo oficializa a chegada do zagueiro Rafael Forster

Crédito: Divulgação/Botafogo

Tem cara nova chegando ao Botafogo. O clube de General Severiano oficializou, nesta sexta-feira, a contratação do zagueiro Rafael Forster. O atleta de 30 anos estava no Ludogorets, da Bulgária.

Reforçar o miolo de zaga era uma das prioridades internas. Rafael Forster havia trabalhado com Paulo Autuori, atual treinador do Alvinegro, no próprio futebol búlgaro. Em entrevista à "BotafogoTV", o zagueiro apresentou suas credenciais.

- Sou um cara muito calmo e tranquilo. Como atleta procuro muito o jogo de passe, sou mais técnico, gosto de sair jogando, mas sem correr risco, claro. O que o torcedor pode esperar é um cara muito aguerrido, que vai entregar os 100% dentro de campo para ajudar o Botafogo a conseguir os resultados - afirmou.