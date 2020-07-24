Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo oficializa a chegada do zagueiro Rafael Forster

Defensor de 30 anos estava no Ludogorets, da Bulgária, e chega para reforçar o Alvinegro para a disputa do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2020 às 15:21

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 15:21

Crédito: Divulgação/Botafogo
Tem cara nova chegando ao Botafogo. O clube de General Severiano oficializou, nesta sexta-feira, a contratação do zagueiro Rafael Forster. O atleta de 30 anos estava no Ludogorets, da Bulgária.
Reforçar o miolo de zaga era uma das prioridades internas. Rafael Forster havia trabalhado com Paulo Autuori, atual treinador do Alvinegro, no próprio futebol búlgaro. Em entrevista à "BotafogoTV", o zagueiro apresentou suas credenciais.
- Sou um cara muito calmo e tranquilo. Como atleta procuro muito o jogo de passe, sou mais técnico, gosto de sair jogando, mas sem correr risco, claro. O que o torcedor pode esperar é um cara muito aguerrido, que vai entregar os 100% dentro de campo para ajudar o Botafogo a conseguir os resultados - afirmou.
Revelado pelo Internacional em 2010, Rafael Forster teve passagem de destaque no Brasil de Pelotas entre 2013 e 2015. Além disto, também atuou por Náutico, Audax, Goiás, Zorya-UCR e Ludogorets-BUL. Também pode atuar como lateral-esquerdo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados