Botafogo negocia o retorno do lateral-esquerdo Jonathan, do Almería

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo negocia o retorno de um nome conhecido da torcida. Trata-se do lateral-esquerdo Jonathan, que tem passagem pela categoria de base e pelo time profissional do Alvinegro Carioca. A informação foi dada inicialmente pelo site "Diário de Almería".

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoEmbora já esteja na Espanha há dois anos, Jonathan ainda não conseguiu se firmar por lá. Depois do primeiro ano com a camisa do Almería, o lateral foi emprestado para o Las Palmas, onde foi titular em 11 dos 13 jogos que disputou pela equipe.

Desde a saída de PV para o Internacional, o Botafogo vive uma "dor de cabeça" na lateral-esquerda. Para a posição, o Alvinegro conta com Guilherme Santos e Rafael Carioca, mas nenhum dos dois conseguiu se firmar ainda na posição.

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Jonathan chegou ao Botafogo em 2019 depois de se destacar pelo Nova Iguaçu. Assim como PV e Kayque, ele passou, inicialmente, pela categoria de base, até ganhar oportunidades no time profissional. Pelo Glorioso, ele disputou 17 jogos e marcou dois gols.