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Botafogo negocia o retorno do lateral-esquerdo Jonathan, do Almería

Desde a saída de PV, o Botafogo vive uma 'dor de cabeça' na lateral-esquerda; para a posição, o Alvinegro conta com Guilherme Santos e Rafael Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 18:29

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 18:29

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo negocia o retorno de um nome conhecido da torcida. Trata-se do lateral-esquerdo Jonathan, que tem passagem pela categoria de base e pelo time profissional do Alvinegro Carioca. A informação foi dada inicialmente pelo site "Diário de Almería".
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoEmbora já esteja na Espanha há dois anos, Jonathan ainda não conseguiu se firmar por lá. Depois do primeiro ano com a camisa do Almería, o lateral foi emprestado para o Las Palmas, onde foi titular em 11 dos 13 jogos que disputou pela equipe.
Desde a saída de PV para o Internacional, o Botafogo vive uma "dor de cabeça" na lateral-esquerda. Para a posição, o Alvinegro conta com Guilherme Santos e Rafael Carioca, mas nenhum dos dois conseguiu se firmar ainda na posição.
> Veja a tabela da Série B
Jonathan chegou ao Botafogo em 2019 depois de se destacar pelo Nova Iguaçu. Assim como PV e Kayque, ele passou, inicialmente, pela categoria de base, até ganhar oportunidades no time profissional. Pelo Glorioso, ele disputou 17 jogos e marcou dois gols.
Enquanto isso, o Botafogo volta a campo neste sábado, às 19h, contra o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão.

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