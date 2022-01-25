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Botafogo negocia com Óscar Romero, meia paraguaio ex-San Lorenzo

Meio-campista está livre no mercado após deixar equipe argentina e chegaria sem custos; jogador é irmão de Angel Romero, ex-Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 21:42

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 21:42

A busca por reforços do Botafogo ganhou contornos internacionais. O clube negocia a contratação de Óscar Romero, meia de 29 anos que está livre no mercado desde que deixou o San Lorenzo no meio do ano passado. A notícia foi publicada pelo 'ge' e confirmada pelo LANCE!. + Botafogo marca reunião com empresários de Elkeson para mostrar nova proposta
Óscar é irmão de Ángel Romero, irmão gêmeo com passagem marcante pelo Corinthians. O meio-campista rescindiu com o Ciclón em agosto porque o clube argentino passou a de adequar às normas financeiras colocadas pela Federação Argentina de Futebol.
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Romero era um nome na lista de reforços do Botafogo e o clube foi atrás diante do possível aporte financeiro que deve acontecer nas próximas semanas. Houve um primeiro contato e a conversa evoluiu nos últimos dias. Os primeiros números foram considerados positivos pelo jogador e o empresário que o representa no futebol brasileiro.
Um dos planos que o Botafogo coloca na mesa para tentar convencer Romero é o de aparecer. Sem atuar desde agosto por ter saído do San Lorezno, o meia ficou de fora da última convocação da seleção do Paraguai. Indiretamente, isso 'ajudou' para o meia olhar a oferta do Alvinegro com novos olhos.Teoricamente, a negociação não envolve custos de transferências, mas existe uma quantia de luvas a ser paga pela transação aos agentes e responsáveis pela trama. O Botafogo tenta chegar a um acordo quanto a isso. No que diz respeito ao salário, as conversas avançam para um final feliz.
Óscar Romero teve quatro gols e cinco assistências em 32 jogos na última temporada na Liga Argentina de Futebol.
Crédito: ÓscarRomerotambémtempassagempelofutebolchinês(Foto:Reprodução/Twitter

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