Botafogo negocia com o lateral Gustavo Cascardo, ex-Athletico

Crédito: Divulgação

Mesmo com a classificação na Copa do Brasil, o Botafogo não parou de buscar nomes no mercado para tentar reforçar o elenco. O último jogador a entrar na lista de alvos do clube de General Severiano é o lateral-direito Gustavo Cascardo, revelado pelo Athletico Paranaense. O jogador de 23 anos, livre no mercado, negocia com o Alvinegro.

O Botafogo tem três laterais-direitos no elenco, mas sabe que dificilmente Marcinho, com contrato acabando em dezembro de 2020, renovará o atual vínculo com o Alvinegro. Nesta quinta-feira, Fernando, outro jogador do setor, foi liberado para fechar com outra equipe. Desta forma, Kevin e Federico Barrandeguy são as opções restantes para a posição.

Cascardo, inclusive, vem para ocupar a vaga deixada por Fernando no elenco. O lateral-direito assina contrato válido até o fim de 2021 e chega com salário compatível à realidade do clube.

O último clube de Cascardo foi o SK Senica, da Eslováquia, onde atuou emprestado pelo Athletico Paranaense. O período cedido acabou em agosto e o Furacão decidiu por não aproveitar o jogador, deixando-o livre no mercado.