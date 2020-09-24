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futebol

Botafogo negocia com o lateral Gustavo Cascardo, ex-Athletico

Com o objetivo de reforçar a lateral-direita, jogador de 23 anos, que está livre no mercado, é o novo alvo do Comitê Executivo de Futebol do Alvinegro...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 19:10

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 19:10
Crédito: Divulgação
Mesmo com a classificação na Copa do Brasil, o Botafogo não parou de buscar nomes no mercado para tentar reforçar o elenco. O último jogador a entrar na lista de alvos do clube de General Severiano é o lateral-direito Gustavo Cascardo, revelado pelo Athletico Paranaense. O jogador de 23 anos, livre no mercado, negocia com o Alvinegro.
O Botafogo tem três laterais-direitos no elenco, mas sabe que dificilmente Marcinho, com contrato acabando em dezembro de 2020, renovará o atual vínculo com o Alvinegro. Nesta quinta-feira, Fernando, outro jogador do setor, foi liberado para fechar com outra equipe. Desta forma, Kevin e Federico Barrandeguy são as opções restantes para a posição.
Cascardo, inclusive, vem para ocupar a vaga deixada por Fernando no elenco. O lateral-direito assina contrato válido até o fim de 2021 e chega com salário compatível à realidade do clube.
O último clube de Cascardo foi o SK Senica, da Eslováquia, onde atuou emprestado pelo Athletico Paranaense. O período cedido acabou em agosto e o Furacão decidiu por não aproveitar o jogador, deixando-o livre no mercado.
Assim, caso seja confirmada, será uma contratação sem custos ao Botafogo, que arcará apenas com os vencimentos mensais do lateral-direito. O clube ainda está no mercado em busca de meio-campista e um atacante de lado.

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