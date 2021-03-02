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futebol

Botafogo negocia com Marcinho, ex-Cuiabá e São Paulo, para 2021

Atacante atuou emprestado no Dourado na última temporada e tem o aval de Marcelo Chamusca; jogador tenta rescisão com o Esmeraldino e pode chegar em definitivo...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 12:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 12:19
Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net
Depois de acertar com Douglas Borges, o Botafogo pode estar próximo de fechar com mais um jogador. O clube de General Severiano negocia com Marcinho, atacante de 25 anos que pertence ao Goiás e atuou emprestado ao Cuiabá na última temporada. A informação foi dada pela "Rádio Sagres" e confirmada pelo LANCE!.
O atleta, que atua pelos lados do campo, foi comandado por Marcelo Chamusca, atual treinador do Botafogo, na última temporada e participou da campanha do acesso do Dourado à primeira divisão. O comandante busca um aval para concretizar o negócio.
Marcinho, que pertence ao Goiás, negocia uma rescisão amigável com o Esmeraldino e, se avançar, deve assinar de forma definitiva com o Botafogo. O tempo de contrato ainda é discutido.
O jogador atuou pelo São Paulo em 2017 após o Campeonato Paulista daquele ano, mas teve poucas chances na equipe do Morumbi. Desde então, passou por Athletico Paranaense, Goiás, Sport e Cuiabá.
Um jogador para as pontas é uma das prioridades do Botafogo no mercado. O Alvinegro contratou Ronald, ex-Botafogo-SP, para a posição, mas ainda busca outro nome para o setor.

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