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Botafogo negocia com a Portuguesa-RJ para ficar com 50% dos direitos econômicos de Chay

O primeiro contrato assinado entre as partes previa que o Alvinegro tinha até agosto para pagar R$ 500 mil e adquirir o atleta de forma permanente; valor deve ser abaixo da multa...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 14:52

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 14:52
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo deu um passo importante para garantir a permanência de Chay e, ao mesmo tempo, não extrapolar a própria realidade financeira. O Alvinegro negocia para ficar com um percentual menor dos direitos do camisa 14 e, em troca, pagará um valor inferior ao da multa prevista no contrato. Assim, a Portuguesa e o clube de General Severiano ficam com 50% cada, conforme informou o site ge.
> ATUAÇÕES: Diego Loureiro falha e recebe a menor nota do Botafogo O jogador de 30 anos está emprestado pela Portuguesa ao Botafogo até o fim da Série B do Brasileirão. O primeiro contrato assinado entre as partes previa que o Alvinegro tinha até agosto para pagar R$ 500 mil e, então, adquirir o atleta de forma permanente. Na última quinta-feira, inclusive, o CEO Jorge Braga havia revelado que a negociação estava perto de um final feliz.
> Veja a tabela da Série B do Brasileirão
A diretoria do Alvinegro, então, abriu negociações e sentou para conversar com a Lusa, oferecendo um valor novo e, como explicado acima, as cifras são menores do que a opção de compra original.
A Portuguesa-RJ deu sinal verde e a possível permanência de Chay é questão de tempo. Segundo o jornalista Thiago Franklin, do Canal do TF, o Botafogo vai comprar 50% do Chay por R$ 400 mil. Boa parte desse valor vai para a Lusa e um pequeno montante para o atacante e o agente.Vale ressaltar que esse novo valor se dá, principalmente, pela idade avançada do jogador. O Botafogo argumentou que Chay dificilmente será revendido no futuro. Ao mesmo tempo, o Alvinegro colocou a compra do meio-campista como prioridade pelo destaque do camisa 14 na temporada 2021.
Destaque no último Campeonato Carioca, Chay não demorou para se adaptar no Botafogo. O meio-campista é o artilheiro do Alvinegro na temporada, com sete gols marcados em 14 jogos.

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