futebol

Botafogo negocia a contratação de Matheus Vargas, do Fortaleza

Meio-campista trabalhou com Enderson no Leão do Pici e foi importante no time de Vojvoda para a vaga na Libertadores; negócio não tem relação com venda de Benevenuto...
LanceNet

15 dez 2021 às 12:45

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 12:45

Após primeiras semanas de 'poucas emoções', o mercado da bola do Botafogo começa a esquentar. O clube negocia a contratação de Matheus Vargas, do Fortaleza. O meio-campista de 25 anos não deve renovar com o Leão de Pici e, livre no mercado, caminha para assinar com o Alvinegro.+ Botafogo sonha com Elkeson: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022
O Botafogo entrou em contato com o estafe do jogador manifestando interesse na contratação. Matheus Vargas trabalhou com Enderson Moreira no próprio Fortaleza e o treinador gosta do atleta. Se tudo der certo, a tendência é que o contrato seja válido por três temporadas.
O negócio, vale ressaltar, não tem ligação com a possível venda de Marcelo Benvenuto ao Fortaleza. O zagueiro foi um dos destaques do Tricolor em 2021 e deve ser negociado em definitivo junto ao Glorioso.
Matheus Vargas pode atuar como meio-campista, sua posição de origem, ou um volante mais avançado, setor que atuou com Juan Pablo Vojvoda durante a temporada no Fortaleza.
O jogador, inclusive, foi importante na equipe comandada pelo argentino na conquista de uma vaga na fase de grupos da Taça Libertadores. Na temporada, ele atuou por 53 jogos, com um gol e três assistências.
Revelado pelo Audax Rio, o jogador foi negociado com o Corinthians ainda jovem, mas não vingou no Timão. Após isso, jogou no Osasco Audax, Oeste, Keryka-GRE, Ponte Preta, Atlético-GO e o próprio Fortaleza.
Crédito: Matheus Vargas, do Fortaleza, é alvo do Botafogo (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

