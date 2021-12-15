Botafogo negocia a contratação de Matheus Vargas, do Fortaleza

Após primeiras semanas de 'poucas emoções', o mercado da bola do Botafogo começa a esquentar. O clube negocia a contratação de Matheus Vargas, do Fortaleza. O meio-campista de 25 anos não deve renovar com o Leão de Pici e, livre no mercado, caminha para assinar com o Alvinegro.+ Botafogo sonha com Elkeson: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022
O Botafogo entrou em contato com o estafe do jogador manifestando interesse na contratação. Matheus Vargas trabalhou com Enderson Moreira no próprio Fortaleza e o treinador gosta do atleta. Se tudo der certo, a tendência é que o contrato seja válido por três temporadas.
O negócio, vale ressaltar, não tem ligação com a possível venda de Marcelo Benvenuto ao Fortaleza. O zagueiro foi um dos destaques do Tricolor em 2021 e deve ser negociado em definitivo junto ao Glorioso.
Matheus Vargas pode atuar como meio-campista, sua posição de origem, ou um volante mais avançado, setor que atuou com Juan Pablo Vojvoda durante a temporada no Fortaleza.
O jogador, inclusive, foi importante na equipe comandada pelo argentino na conquista de uma vaga na fase de grupos da Taça Libertadores. Na temporada, ele atuou por 53 jogos, com um gol e três assistências.
Revelado pelo Audax Rio, o jogador foi negociado com o Corinthians ainda jovem, mas não vingou no Timão. Após isso, jogou no Osasco Audax, Oeste, Keryka-GRE, Ponte Preta, Atlético-GO e o próprio Fortaleza.