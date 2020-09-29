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Botafogo não repetiu escalações no Campeonato Brasileiro

Por problemas de lesão e saídas de jogadores no decorrer da competição, Paulo Autuori não colocou o mesmo onze inicial duas vezes; 'time ideal' nunca jogou no Brasileirão...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 06:00
Crédito: (Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, contra o Bahia, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, mas Paulo Autuori ainda não decidiu qual equipe iniciará a partida. Com problemas de lesão e pouco tempo para treinar, o comandante, geralmente, tem escolhido as equipes que iniciam os jogos apenas horas antes de a bola rolar. E os onze iniciais nunca são os mesmos.
O Glorioso é uma das equipes do Campeonato Brasileiro que não repetiu escalações. São onze jogos e onze times titulares diferentes. Dentro de campo, o desempenho é aquém do esperado: onze pontos conquistados e o 18º lugar, na zona de rebaixamento.
A equipe comandada por Paulo Autuori, que já não possuía um elenco tão encorpado no começo do Brasileirão, perdeu seis jogadores desde a primeira rodada. As reposições durante a competição, até aqui, foram Carlos Rentería, Davi Araújo e Gustavo Cascardo, que ainda não estreou. A diretoria enxerga a deficiência no elenco e está no mercado em busca de reforços.O treinador, inclusive, bate na tecla que, pelo calendário atípico, é difícil exercer qualquer tipo de treinamento entre as partidas. A próxima "semana livre" do Botafogo - sem jogo no meio da semana - será apenas na metade de outubro. Vale ressaltar, contudo, que todas as equipes do Brasileirão sofrem com as datas apertadas.
Outro ponto é que a "escalação ideal" do Botafogo - Gatito; Benevenuto, Rafael Forster, Kanu; Kevin, Honda, Caio Alexandre, Victor Luís; Bruno Nazário, Matheus Babi, Kalou -, que eliminou o Vasco na Copa do Brasil, nunca começou um jogo no Campeonato Brasileiro.
O elenco de poucas opções e as recorrentes lesões são pedras no caminho do Botafogo, que estagnou na tabela. Rei dos empates no Brasileirão - são oito igualdades na competição -, a equipe comandada por Paulo Autuori precisa reagir enquanto é tempo.

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