Botafogo não perdeu jogos na Série B do Brasileirão com Carli em campo

Crédito: Vítor Silva / BFR

Joel Carli é o antônimo de derrota para o Botafogo na Série B do Brasileirão. O Alvinegro não perdeu nas partidas que o argentino esteve em campo. O capitão, inclusive, é uma das razões para a defesa ter melhorado de rendimento do primeiro para o segundo turno.+ Marca de preservativos interage com Botafogo na web, e diretor responde: 'Vamos conversar no direct?'

O Botafogo levou 20 gols nos 19 jogos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro - uma média de mais um tento sofrido por partida. Com Carli em campo, o Alvinegro foi vazado apenas uma vez: no jogo contra o Vila Nova, no Estádio Nilton Santos, quando os goianos diminuíram a desvantagem de 3 a 0 para 3 a 1 - vale ressaltar que o argentino não estava em campo no segundo gol da equipe adversária.

O camisa 3 tem seis jogos na Série B. Ele entrou em campo apenas sob o comando de Enderson Moreira - com Marcelo Chamusca, não saiu do banco. Ao todo, o defensor atuou por 459 minutos na competição - a minutagem de cinco jogos inteiros, em média.A questão física ainda é um problema para Carli. O zagueiro, por exemplo, desfalcou o Botafogo em algumas semanas de setembro por uma lesão na coxa. Quando saudável, contudo, contribui ativamente para o desempenho da equipe dentro de campo.

+ Presidente do Botafogo diz que 'cinco ou seis' reforços chegarão em 2022 e folha aumentará em R$ 3 milhões

A capacidade de cortes pelo alto é a principal qualidade de Carli - o zagueiro contribui, em média, com 4.2 rebatidas certas por partida. A questão é que o atleta vai além disto: em campo, é marcado por ser um líder e passar instruções para a defesa a todo instante. No vestiário, também é muito respeitado pelos companheiros e comissão técnica.