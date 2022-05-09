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futebol

Botafogo não leva gol no Brasileirão pela primeira vez com Luís Castro

Botafogo mostra evolução tática e conta com manhã inspirada de Gatito Fernández para segurar ímpeto do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2022 às 17:17

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 17:17

Além da vitória sobre o Flamengo, o Botafogo saiu com outra marca importante do clássico no Mané Garrincha: foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro que a equipe comandada por Luís Castro não levou gols.+ VÍDEO: Torcida do Botafogo grita 'torcida de teatro' em direção a do Flamengo após vitória
Muito disso, claro, passou pela atuação destacada de Gatito Fernández. O goleiro teve manhã inspirada e contribuiu com sete defesas. Ao apito final, o paraguaio foi um dos mais procurados pelos companheiros nas comemorações pelo resultado.
A dupla de zagueiros também entrou em evidência. Cuesta e Kanu contribuíram, juntos, a 12 cortes, um chute bloqueado, três interceptações e três divididas. Além disso, nenhum deles sofreu um drible.
O Botafogo havia sido vazado contra o Corinthians, Ceará, Atlético-GO e Juventude. Eram, até então, seis gols sofridos em quatro jogos - média de 1,5 sofrido por partida disputada.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O primeiro duelo "em branco" veio logo em um clássico. Em Brasília, a defesa fez a diferença para o Botafogo sair com o resultado positivo. Além das defesas de Gatito, o posicionamento tático dos jogadores também foi importante para o Alvinegro travar muito do ímpeto rubro-negro.
A outra partida que o time de Luís Castro não havia sido vazado foi diante do Ceilândia-DF, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.
Crédito: GatitoeKanucomemoramvitóriadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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