Botafogo não leva gol no Brasileirão pela primeira vez com Luís Castro

Além da vitória sobre o Flamengo, o Botafogo saiu com outra marca importante do clássico no Mané Garrincha: foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro que a equipe comandada por Luís Castro não levou gols.+ VÍDEO: Torcida do Botafogo grita 'torcida de teatro' em direção a do Flamengo após vitória

Muito disso, claro, passou pela atuação destacada de Gatito Fernández. O goleiro teve manhã inspirada e contribuiu com sete defesas. Ao apito final, o paraguaio foi um dos mais procurados pelos companheiros nas comemorações pelo resultado.

A dupla de zagueiros também entrou em evidência. Cuesta e Kanu contribuíram, juntos, a 12 cortes, um chute bloqueado, três interceptações e três divididas. Além disso, nenhum deles sofreu um drible.

O Botafogo havia sido vazado contra o Corinthians, Ceará, Atlético-GO e Juventude. Eram, até então, seis gols sofridos em quatro jogos - média de 1,5 sofrido por partida disputada.

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O primeiro duelo "em branco" veio logo em um clássico. Em Brasília, a defesa fez a diferença para o Botafogo sair com o resultado positivo. Além das defesas de Gatito, o posicionamento tático dos jogadores também foi importante para o Alvinegro travar muito do ímpeto rubro-negro.

A outra partida que o time de Luís Castro não havia sido vazado foi diante do Ceilândia-DF, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.