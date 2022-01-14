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Botafogo não concorda com condições do Mirassol e desiste de permanência de Luís Oyama

Expectativa era por final feliz, mas Botafogo e Mirassol não chegaram a um final feliz; meio-campista vai jogar o Campeonato Paulista e até já se despediu do Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 14:01

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 14:01

Luís Oyama não jogará no Botafogo em 2022. O clube de General Severiano não chegou a um acordo com o Mirassol e desistiu das negociações. O volante, inclusive, vai se reapresentar e jogar o Campeonato Paulista pelo clube do interior. Nas redes sociais, ele já se despediu do Alvinegro.
O Glorioso tinha o interesse de manter Luís Oyama, um dos destaques da última Série B, e abriu conversas para isso desde o ano passado. O clube chegou a fazer uma primeira proposta, recusada pelo Mirassol por considerar o valor baixo.
Diante do interesse do mercado, o Botafogo tinha pedido "mais dias" para o Mirassol com o intuito de fazer uma nova oferta por Luís Oyama. No entanto, o clube de General Severiano informou ao staff do atleta que a segunda proposta que seria feita pelo jogador não foi aprovada.
Enquanto o clube paulista queria negociar o meio-campista de forma definitiva, a ideia do Botafogo era um novo empréstimo, mas dessa vez com uma opção de compra ao final do vínculo. No ano passado, o Alvinegro tinha uma preferência para adquiri-lo.
Mesmo com o possível aporte financeiro diante da venda do futebol para John Textor, o Botafogo não conseguiu chegar aos números pedidos pelos paulistas e as negociações foram encerradas.
Crédito: LuísOyamaemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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