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futebol

Botafogo lucra R$ 600 mil com bilheteria em empate no Brasileirão

Com mais de 34 mil pessoas no Estádio Nilton Santos no 1 a 1 contra o Juventude, Botafogo coloca mais de meio milhão de reais no bolso...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 15:42
Se não teve o resultado esperado dentro de campo, o empate em 1 a 1 contra o Juventude não foi dos piores em todos os aspectos para o Botafogo. O Glorioso lucrou mais de R$ 600 mil com bilheteria no jogo deste domingo no Estádio Nilton Santos.+ Ansiedade é inimiga do Botafogo e empate contra o Juventude tem sabor de derrota
Com mais de 34 mil torcedores presentes, o Alvinegro teve renda bruta de R$ 1.201.275,00. Os destaques ficaram para os setores Leste, Oeste Inferior e Oeste Superior que, sozinhos, deram quase R$ 200 mil (cada) de renda. A súmula do jogo foi divulgada no site oficial do Botafogo.
Os custos foram de R$ 580.087,41. Neste contexto, a despesa operacional do estádio, em R$ 228.703,03, foi a que 'puxou a fila'. Fazendo a conta, o Botafogo saiu com um lucro de R$ 621.187,59.
Foi a segunda vez seguida que o Botafogo saiu no verde no Brasileirão. O Alvinegro teve lucro de R$ 769.707,68 contra o Corinthians, na 1ª rodada da competição.
Crédito: FestadatorcidadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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