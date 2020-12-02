Botafogo: Líderes de organizadas vão ao Nilton Santos, conversam e terão reunião com Túlio Lustosa

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR

A quarta-feira foi marcada por uma conversa nos corredores do Botafogo. Após o treinamento, membros de torcidas organizadas do Alvinegro foram ao Estádio Nilton Santos e conversaram com o lateral-esquerdo Victor Luís e Vinícius Assumpção, vice-presidente eleito na chapa de Durcesio Mello. Um dos pedidos dos botafoguenses foi uma reunião com pessoas da diretoria.

O jogador e o futuro dirigente conversaram com os torcedores, que trouxeram à tona as insatisfações e cobranças pelo atual momento vivido pelo Botafogo de forma pacífica. A notícia foi dada primeiramente pela "Rádio Tupi" e confirmada pelo LANCE!.

Cerca de 20 torcedores dialogaram de forma amistosa com a dupla após a atividade realizada no campo anexo do Botafogo. Ficou combinado que haverá uma reunião com a presença de Túlio Lustosa, gerente de futebol, nesta quinta-feira, também com um clima pacífico.