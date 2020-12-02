Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo: Líderes de organizadas vão ao Nilton Santos, conversam e terão reunião com Túlio Lustosa
futebol

Botafogo: Líderes de organizadas vão ao Nilton Santos, conversam e terão reunião com Túlio Lustosa

Membros das torcidas oficiais do clube apareceram no Nilton Santos, conversaram com Victor Luís e Vinícius Assumpção e, em clima pacífico, pediram reunião formal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 18:44

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 18:44

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR
A quarta-feira foi marcada por uma conversa nos corredores do Botafogo. Após o treinamento, membros de torcidas organizadas do Alvinegro foram ao Estádio Nilton Santos e conversaram com o lateral-esquerdo Victor Luís e Vinícius Assumpção, vice-presidente eleito na chapa de Durcesio Mello. Um dos pedidos dos botafoguenses foi uma reunião com pessoas da diretoria.
O jogador e o futuro dirigente conversaram com os torcedores, que trouxeram à tona as insatisfações e cobranças pelo atual momento vivido pelo Botafogo de forma pacífica. A notícia foi dada primeiramente pela "Rádio Tupi" e confirmada pelo LANCE!.
Cerca de 20 torcedores dialogaram de forma amistosa com a dupla após a atividade realizada no campo anexo do Botafogo. Ficou combinado que haverá uma reunião com a presença de Túlio Lustosa, gerente de futebol, nesta quinta-feira, também com um clima pacífico.
Na reunião, não haverá a presença de nenhum jogador. Túlio deve ser o único representante da diretoria do Botafogo por estar no dia a dia do futebol e acompanhar todos os treinos no Estádio Nilton Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados