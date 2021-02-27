Botafogo lança nova camisa dourada de goleiro

O Botafogo já apresentou ao torcedor a nova camisa branca, que será estreada na próxima quarta-feira contra o Boavista, no estádio Nilton Santos, às 18h. Além desta novidade, o clube também lançou a nova camisa de goleiros, que é dourada e também tem o símbolo retrô, utilizado pelo Alvinegro Carioca de 1904 à 1919.+ Após reunião, Botafogo avança por CEO e chega a nomes finaisA camisa já está a venda no site da "FutFanatics" por R$ 259,90, o mesmo preço da camisa do novo terceiro uniforme. Em nota, o Botafogo revelou que o clube e a Kappa já discutem uma renovação no contrato de fornecimento de material esportivo. Além disso, já alinharam uma data para divulgação da camisa II, que deve ser revelada nas próximas semanas.