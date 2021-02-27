AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Botafogo lança nova camisa dourada de goleiro

Após o vazamento do novo terceiro uniforme, o clube lançou oficialmente a camisa branca e, agora, a nova camisa de goleiro...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 15:51
Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo já apresentou ao torcedor a nova camisa branca, que será estreada na próxima quarta-feira contra o Boavista, no estádio Nilton Santos, às 18h. Além desta novidade, o clube também lançou a nova camisa de goleiros, que é dourada e também tem o símbolo retrô, utilizado pelo Alvinegro Carioca de 1904 à 1919.+ Após reunião, Botafogo avança por CEO e chega a nomes finaisA camisa já está a venda no site da "FutFanatics" por R$ 259,90, o mesmo preço da camisa do novo terceiro uniforme. Em nota, o Botafogo revelou que o clube e a Kappa já discutem uma renovação no contrato de fornecimento de material esportivo. Além disso, já alinharam uma data para divulgação da camisa II, que deve ser revelada nas próximas semanas.
- Nossa parceria com o Botafogo vem sendo uma das mais proveitosas que já tivemos. Todos os uniformes que lançamos foram muito bem recebidos, e caíram rapidamente no gosto da torcida. Tenho certeza que, com esse, não será diferente. - destacou o diretor da Kappa no Brasil, André Giglio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curso on-line para melhorar o currículo
Cursos profissionalizantes gratuitos estão com inscrições abertas no ES
Lasanha à bolonhesa
Lasanha à bolonhesa: veja receita com o tradicional molho de carne moída
Imagem de destaque
Descubra se o uso de caneta emagrecedora pode causar flacidez íntima

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados