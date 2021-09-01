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futebol

Botafogo lança nova camisa comemorativa em homenagem a Nilton Santos

Junto com a Braziline, clube vai lançar nova linha de produtos em homenagem ao ídolo...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:29

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 17:29
Crédito: Divulgação / Botafogo
O Botafogo, junto com a empresa de vestuário Braziline, vai desenvolver uma nova linha de produtos em homenagem a um dos maiores ídolos da história do clube: o Nilton Santos. Nesta quarta-feira, o Alvinegro já lançou o primeiro produto da coleção, que é a camisa preta com o número 6, utilizado pelo ídolo no clube.
+ Botafogo abre negociação com Rafael, lateral ex-Manchester United e LyonNilton Santos é um dos maiores ídolos da história do Botafogo. O ídolo é o atleta que mais vezes vestiu a camisa alvinegra, com 721 partidas. Considerado um dos maiores laterais de todos os tempos, o ídolo alvinegro somente vestiu duas camisas no futebol: a do Botafogo e a da Seleção Brasileira. Pela seleção, Nilton Santos conquistou dois títulos mundiais, em 1958 e 1962.
+ Bom desempenho justifica confiança e novo contrato de Chay com Botafogo
A camisa preta lançada nesta quarta, já está à venda na loja oficial online do Botafogo. O preço do produto é de R$149,90 e, os sócios do clube, possuem desconto de até 20% de acordo com o plano.

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