Botafogo lança nova camisa comemorativa em homenagem a Nilton Santos

Crédito: Divulgação / Botafogo

O Botafogo, junto com a empresa de vestuário Braziline, vai desenvolver uma nova linha de produtos em homenagem a um dos maiores ídolos da história do clube: o Nilton Santos. Nesta quarta-feira, o Alvinegro já lançou o primeiro produto da coleção, que é a camisa preta com o número 6, utilizado pelo ídolo no clube.

+ Botafogo abre negociação com Rafael, lateral ex-Manchester United e LyonNilton Santos é um dos maiores ídolos da história do Botafogo. O ídolo é o atleta que mais vezes vestiu a camisa alvinegra, com 721 partidas. Considerado um dos maiores laterais de todos os tempos, o ídolo alvinegro somente vestiu duas camisas no futebol: a do Botafogo e a da Seleção Brasileira. Pela seleção, Nilton Santos conquistou dois títulos mundiais, em 1958 e 1962.

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