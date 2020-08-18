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Botafogo lança ação para ter totens de torcedores no Nilton Santos

Botafoguenses podem adquirir espaço de papelão com a própria foto no estádio; sócios-torcedores terão desconto para adquirir produto...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 16:42

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 16:42

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR
Diante da proibição de público nos estádios por conta da pandemia do novo coronavírus, o Botafogo trouxe uma ação para ter a torcida 'por perto' nos jogos do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro criou a campanha "Você no Nilton Santos". Nela, torcedores interessados podem adquirir um totem personalizado que ficará no estádio com a foto escolhida pela própria pessoa.
O valor para adquirir o produto é de R$ 99,90. Sócios "SouBotafogo" tem desconto e pagam R$ 49,90. O programa foi idealizado pelo Alvinegro em parceria com a Brahma, STX e FutebolCard. Os interessados podem adquirir os totens em https://cervejaria.brahma.com.br/clube-n1.
Quem adquirir o produto até esta terça-feira garantirá espaço nas arquibancadas do Nilton Santos para a partida contra o Atlético-MG, às 21h30 desta quarta-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O departamento de marketing também contratou um DJ para garantir sons ambientes no estádio. Dos cantos da torcida a vaias voltadas para o adversário, o profissional terá a missão de não deixar o ambiente em silêncio.

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