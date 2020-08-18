Botafogo lança ação para ter totens de torcedores no Nilton Santos

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR

Diante da proibição de público nos estádios por conta da pandemia do novo coronavírus, o Botafogo trouxe uma ação para ter a torcida 'por perto' nos jogos do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro criou a campanha "Você no Nilton Santos". Nela, torcedores interessados podem adquirir um totem personalizado que ficará no estádio com a foto escolhida pela própria pessoa.

O valor para adquirir o produto é de R$ 99,90. Sócios "SouBotafogo" tem desconto e pagam R$ 49,90. O programa foi idealizado pelo Alvinegro em parceria com a Brahma, STX e FutebolCard. Os interessados podem adquirir os totens em https://cervejaria.brahma.com.br/clube-n1.

Quem adquirir o produto até esta terça-feira garantirá espaço nas arquibancadas do Nilton Santos para a partida contra o Atlético-MG, às 21h30 desta quarta-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.