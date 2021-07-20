Botafogo joga mal e é superado pelo Goiás em casa na Série B

A sequência negativa do Botafogo continua viva na Série B. Na noite desta terça-feira, o Alvinegro jogou mal e foi derrotado pelo Goiás por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Rezende e Alef Manga fizeram os gols do duelo.
Com o resultado, o Esmeraldino chegou a 23 pontos e subiu para a 4ª colocação. O Esmeraldino ainda pode sair do G4 dependendo de outros resultados da rodada. O novo treinador Marcelo Cabo acompanhou a partida das arquibancadas.
O Botafogo não saiu dos 13 pontos e perdeu uma posição na tabela, caindo para 14º. A equipe não sabe o que é vencer há cinco rodadas, desde o mês passado.
O Botafogo volta aos gramados no próximo sábado para enfrentar o Confiança às 16h30, no Sergipe. O Esmeraldino, por sua vez, entra em campo na sexta-feira e mede forças com a Ponte Preta em Campinas, às 20h.JOGO ESTUDADOA partida começou com as duas equipes ainda tímidas, sem boas chances para qualquer dos lados. O Botafogo não fazia questão de ter a bola, enquanto o Goiás controlava maior parte da posse
QUEM NÃO FAZ...Aos poucos, a partida foi se desenvolvendo e o Botafogo cresceu, atacando por meio das transições em velocidade. O Alvinegro teve a melhor chance da partida aos 20 minutos, quando Chay encontrou Pedro Castro sozinho entre os defensores do Goiás. O meia, porém, chutou em cima de Tadeu.
O Goiás, contudo, não perdoou quando teve a chance de marcar. Minutos depois, após cobrança de falta, Rezende aproveitou falha de marcação do Botafogo e, sozinho dentro da área, fuzilou para dentro do gol e saiu para o abraço.
MONTINHO ARTILHEIROApós o gol, o Botafogo ficou mais com a bola no pé, mas pouco criava e o Goiás recuou em busca de um contra-ataque. Ele chegou e o Esmeraldino foi, mais uma vez, fatal: após uma roubada de bola, Alef Manga passou fácil de Gilvan e finalizou na lateral da área. A bola desviou em um "montinho" no gramado e matou as chances de Diego Loureiro, balançando as redes.
QUEM ESTÁ PERDENDO?O Botafogo voltou para o segundo tempo com três alterações. O técnico Ricardo Resende tentou colocar a equipe para frente e pressionar por um empate. O que se viu, por outro lado, foi um Goiás ainda mais à vontade: os visitantes não sofreram defensivamente, "cozinharam" o Alvinegro e até tiveram mais chances de ampliar.
Diante de um Botafogo praticamente sem vida e um Goiás forte em todos os setores do campo, o que se viu no Nilton Santos foi um placar justo. O Alvinegro, portanto, continua o sofrimento na Série B.FICHA TÉCNICABotafogo x Goiás
Data-Hora: 20/07/2021, às 19hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)Gramado: RuimCartões amarelos: Pedro Castro e Marco Antônio (BOT); Caio Vinícius, Rezende, Élvis e Reynaldo (GOI)Cartões vermelhos: -
Gols: Rezende (0-1, 25'/1ºT); Alef Manga (0-2, 44'/2ºT)
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges (Warley/Intervalo), Kanu, Gilvan, Hugo; Barreto (Matheus Frizzo/Intervalo), Pedro Castro; Diego Gonçalves (Ênio 20'/2ºT), Chay, Marco Antônio (Matheus Nascimento/Intervalo); Rafael Navarro. Técnico: Ricardo Resende.
GOIÁS: Tadeu; Dieguinho, David Duarte, Reynaldo, Artur; Breno, Caio Vinícius; Rezende, Elvis (Dadá Belmonte 37'/2ºT), Alef Manga (Albano 37'/2ºT); Nicolas (Bruno Mezenga 27'/2ºT). Técnico: Glauber Ramos.