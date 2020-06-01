Botafogo inicia venda de ingressos virtuais para final do Brasileiro de 95

Crédito: Arquivo Lance!

O Botafogo foi mais um clube brasileiro a aderir à venda de ingressos virtuais para reprises de partidas históricas. No próximo domingo, o jogo de volta decisão do Brasileirão de 1995, no Pacaembu, será reexibido pela Rede Globo, às 16h (de Brasília). A campanha de mobilização junto à torcida, teve início nesta segunda-feira. A renda toda será revertida em prol dos funcionários.

Os ingressos solidários já estão disponíveis nos valores de R$ 9,95 (para não sócios, em www.botafogo.com.br/ingresso) e R$ 7 (para sócios, em www.botafogo.com.br/soubotafogo), com a possibilidade da compra de pacotes. Os torcedores receberão um kit virtual especial sobre o título como recordação, contendo ingresso digital, pôster dos campeões e uma surpresa exclusiva.

Durante toda a semana, o Botafogo fará uma programação especial em suas redes sociais e ações para relembrar o título de 95, conquistado com o empate em 1 a 1 com o Santos, no segundo jogo da decisão (após vitória por 2 a 1 na primeira partida). Comandado pelo técnico Paulo Autuori, o time ganhou o Brasileirão com: Wagner, Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Gonçalves e André Silva; Leandro Ávila, Jamir, Beto e Sérgio Manoel; Donizete e Túlio Maravilha.

Toda a arrecadação será revertida em prol dos funcionários do Botafogo, em uma campanha de solidariedade em meio à pandemia de Covid-19. Compre quantos ingressos quiser.E MAIS:Dirigente do Botafogo é citado em investigação de desvios na saúde Reprises de Fluminense e Palmeiras perdem para Eliana em audiênciaPedro Raul e Bruno Nazário vivem expectativa de retomar parceria Helio de La Peña torce pelo êxito do Botafogo como S/ASERVIÇO

Santos 1x1 Botafogo - Final do Campeonato Brasileiro de 1995Transmissão: TV GloboData-Hora: 07/06/2020 - 16h (de Brasília)

Valores dos Ingressos simbólicos:

Não sócios (www.botafogo.com.br/ingresso):

Unitário - R$ 9,95Pacote 3 - R$ 29,95Pacote 7 - R$ 69,65Pacote 12 - R$ 119,40Pacote 30 - R$ 298,50Pacote 50 - R$ 497,50

Sócios (www.botafogo.com.br/soubotafogo)