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futebol

Botafogo inicia venda de ingressos virtuais para final do Brasileiro de 95

Renda arrecadada com reexibição do jogo de volta contra o Santos no Pacaembu, que terminou empatada, em 1 a 1, com gol de Túlio será revertida para os funcionários...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 14:56

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 14:56

Crédito: Arquivo Lance!
O Botafogo foi mais um clube brasileiro a aderir à venda de ingressos virtuais para reprises de partidas históricas. No próximo domingo, o jogo de volta decisão do Brasileirão de 1995, no Pacaembu, será reexibido pela Rede Globo, às 16h (de Brasília). A campanha de mobilização junto à torcida, teve início nesta segunda-feira. A renda toda será revertida em prol dos funcionários.
Os ingressos solidários já estão disponíveis nos valores de R$ 9,95 (para não sócios, em www.botafogo.com.br/ingresso) e R$ 7 (para sócios, em www.botafogo.com.br/soubotafogo), com a possibilidade da compra de pacotes. Os torcedores receberão um kit virtual especial sobre o título como recordação, contendo ingresso digital, pôster dos campeões e uma surpresa exclusiva.
Durante toda a semana, o Botafogo fará uma programação especial em suas redes sociais e ações para relembrar o título de 95, conquistado com o empate em 1 a 1 com o Santos, no segundo jogo da decisão (após vitória por 2 a 1 na primeira partida). Comandado pelo técnico Paulo Autuori, o time ganhou o Brasileirão com: Wagner, Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Gonçalves e André Silva; Leandro Ávila, Jamir, Beto e Sérgio Manoel; Donizete e Túlio Maravilha.
Toda a arrecadação será revertida em prol dos funcionários do Botafogo, em uma campanha de solidariedade em meio à pandemia de Covid-19. Compre quantos ingressos quiser.E MAIS:Dirigente do Botafogo é citado em investigação de desvios na saúde Reprises de Fluminense e Palmeiras perdem para Eliana em audiênciaPedro Raul e Bruno Nazário vivem expectativa de retomar parceria Helio de La Peña torce pelo êxito do Botafogo como S/ASERVIÇO
Santos 1x1 Botafogo - Final do Campeonato Brasileiro de 1995Transmissão: TV GloboData-Hora: 07/06/2020 - 16h (de Brasília)
Valores dos Ingressos simbólicos:
Não sócios (www.botafogo.com.br/ingresso):
Unitário - R$ 9,95Pacote 3 - R$ 29,95Pacote 7 - R$ 69,65Pacote 12 - R$ 119,40Pacote 30 - R$ 298,50Pacote 50 - R$ 497,50
Sócios (www.botafogo.com.br/soubotafogo)
Unitário - R$ 7Pacote 3 - R$ 21Pacote 7 - R$ 49Pacote 12 - R$ 84Pacote 30 - R$ 210Pacote 50 - R$ 350 E MAIS:

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