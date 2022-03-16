Botafogo inicia venda de ingressos para jogo contra o Fluminense, pela semifinal do Carioca

Os ingressos para Botafogo x Fluminense, jogo da ida pela semifinal do Campeonato Carioca, já estão à venda. Os clubes divulgaram o serviço da partida, que será na próxima segunda-feira às 20h, no Estádio Nilton Santos na tarde desta quarta-feira.

A carga disponibilizada pelo Botafogo, mandante do duelo, é de 29.999 ingressos. Os preços dos ingressos variam entre R$ 25 e R$ 60 e já começaram a ser vendidos na internet. A venda nos postos de venda físicos estarão disponíveis a partir de sexta-feira.

O jogo da volta será no Maracanã. Por ter feito uma campanha melhor na Taça Guanabara, o Fluminense tem a vantagem de dois resultados iguais e um placar agregado de igualdade para se classificar à decisão do Estadual.VALORES DOS INGRESSOS​​Setor Leste Inferior (Botafogo)​Inteira - R$ 60Meia - R$ 30

Setor Norte (Botafogo)Inteira - R$ 50Meia - R$ 25

Setor Oeste Inferior (Fluminense)​Inteira - R$ 60Meia - R$ 30

Setor Sul (Fluminense)​Inteira - R$ 50Meia - R$ 25

POSTOS DE VENDA

BOTAFOGO​​Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte) - Sexta (18/03): 10h às 17h - Sábado (19/03): 10h às 17h - Domingo (20/03): 10h às 17h

General Severiano - Sexta (18/03): 10h às 17h - Sábado (19/03): 10h às 17h - Domingo (20/03): 10h às 17h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Leste) - Segunda (21/03): 10h às 20h45

FLUMINENSE

Laranjeiras - Sexta (18/03): 10h às 17h - Sábado (19/03): 10h às 17h - Domingo (20/03): 10h às 17h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Sul) - Sexta (18/03): 10h às 17h - Sábado (19/03): 10h às 17h - Domingo (20/03): 10h às 17h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste) - Segunda (21/03): 10h às 20h45