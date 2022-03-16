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Botafogo inicia venda de ingressos para jogo contra o Fluminense, pela semifinal do Carioca

Carga total para partida no Estádio Nilton Santos é de 29.999 pessoas e preço dos ingressos vão de R$ 25 a R$ 60...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 17:29

Publicado em 16 de Março de 2022 às 17:29

Os ingressos para Botafogo x Fluminense, jogo da ida pela semifinal do Campeonato Carioca, já estão à venda. Os clubes divulgaram o serviço da partida, que será na próxima segunda-feira às 20h, no Estádio Nilton Santos na tarde desta quarta-feira.
A carga disponibilizada pelo Botafogo, mandante do duelo, é de 29.999 ingressos. Os preços dos ingressos variam entre R$ 25 e R$ 60 e já começaram a ser vendidos na internet. A venda nos postos de venda físicos estarão disponíveis a partir de sexta-feira.
O jogo da volta será no Maracanã. Por ter feito uma campanha melhor na Taça Guanabara, o Fluminense tem a vantagem de dois resultados iguais e um placar agregado de igualdade para se classificar à decisão do Estadual.VALORES DOS INGRESSOS​​Setor Leste Inferior (Botafogo)​Inteira - R$ 60Meia - R$ 30
Setor Norte (Botafogo)Inteira - R$ 50Meia - R$ 25
Setor Oeste Inferior (Fluminense)​Inteira - R$ 60Meia - R$ 30
Setor Sul (Fluminense)​Inteira - R$ 50Meia - R$ 25
POSTOS DE VENDA
BOTAFOGO​​Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte) - Sexta (18/03): 10h às 17h - Sábado (19/03): 10h às 17h - Domingo (20/03): 10h às 17h
General Severiano - Sexta (18/03): 10h às 17h - Sábado (19/03): 10h às 17h - Domingo (20/03): 10h às 17h
Estádio Nilton Santos (Bilheteria Leste) - Segunda (21/03): 10h às 20h45
FLUMINENSE
Laranjeiras - Sexta (18/03): 10h às 17h - Sábado (19/03): 10h às 17h - Domingo (20/03): 10h às 17h
Estádio Nilton Santos (Bilheteria Sul) - Sexta (18/03): 10h às 17h - Sábado (19/03): 10h às 17h - Domingo (20/03): 10h às 17h
Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste) - Segunda (21/03): 10h às 20h45
Crédito: EstádioNiltonSantosseráopalcodeBotafogoxFluminense(Foto:Staffimages/CONMEBOL

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