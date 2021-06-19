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Botafogo inicia maratona fora de casa com doído empate, mas ainda está dentro da 'margem do acesso'

Alvinegro deixou dois pontos pelo caminho em Londrina, mas com oito conquistados após quatro rodadas, está na linha do considerado ideal para buscar o retorno à elite...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 06:30

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 06:30

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Para retornar à elite do futebol nacional de forma tranquila, o Botafogo traçou um "planejamento ideal" de vencer partidas em casa e empatar os duelos fora dos domínios. Ou seja, em média, somar 2 pontos por jogo disputado. Nas primeiras quatro rodadas da Série B do Brasileirão, este alvo foi acertado: o Alvinegro tem oito pontos e está na terceira colocação.
+ Kanu lamenta empate do Botafogo contra o Londrina: 'Viemos aqui para buscar os três pontos'
O número, contudo, poderia ter sido ainda maior. O Botafogo, que atualmente passa por uma maratona de partidas longe do Rio de Janeiro, tomou o empate do Londrina, na última quinta-feira, aos 43 minutos do segundo tempo, quando vencia por 2 a 1. Antes, o Alvinegro teria 10 pontos e seria o vice-líder.
Mesmo com o dolorido empate, marcado por uma falha coletiva no gol do time paranaense, o Botafogo ainda está dentro da "margem ideal" para conquistar o acesso. A sequência, contudo, promete colocar o Alvinegro à prova.A delegação viajou para Pernambuco na noite de sexta-feira. A equipe treina no sábado visando o duelo contra o Náutico no domingo, às 16h, no Aflitos. O Timbu é o líder da competição e tem 100% de aproveitamento. Como a partida contra o CSA, que seria no Nilton Santos na quarta-feira seguinte, foi adiada por conta da Copa América, serão três compromissos seguidos longe do Rio.
No sábado da semana seguinte, o destino será o Maranhão para o duelo contra o Sampaio Corrêa. Ou seja, o Botafogo fará, em poucos dias, o trajeto Londrina-Pernambuco-Rio de Janeiro-Maranhão - apesar de "folgar" no meio de semana, por conta do adiamento.
Com oito pontos em quatro jogos, o Botafogo entende que nem sempre conseguirá resultados que vão representar o número do planejamento ideal. Até agora, mesmo com dois pontos "deixados" em Londrina e um sentimento de decepção por parte da equipe, tal objetivo foi concluído.

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