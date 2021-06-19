Botafogo inicia maratona fora de casa com doído empate, mas ainda está dentro da 'margem do acesso'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Para retornar à elite do futebol nacional de forma tranquila, o Botafogo traçou um "planejamento ideal" de vencer partidas em casa e empatar os duelos fora dos domínios. Ou seja, em média, somar 2 pontos por jogo disputado. Nas primeiras quatro rodadas da Série B do Brasileirão, este alvo foi acertado: o Alvinegro tem oito pontos e está na terceira colocação.

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O número, contudo, poderia ter sido ainda maior. O Botafogo, que atualmente passa por uma maratona de partidas longe do Rio de Janeiro, tomou o empate do Londrina, na última quinta-feira, aos 43 minutos do segundo tempo, quando vencia por 2 a 1. Antes, o Alvinegro teria 10 pontos e seria o vice-líder.

Mesmo com o dolorido empate, marcado por uma falha coletiva no gol do time paranaense, o Botafogo ainda está dentro da "margem ideal" para conquistar o acesso. A sequência, contudo, promete colocar o Alvinegro à prova.A delegação viajou para Pernambuco na noite de sexta-feira. A equipe treina no sábado visando o duelo contra o Náutico no domingo, às 16h, no Aflitos. O Timbu é o líder da competição e tem 100% de aproveitamento. Como a partida contra o CSA, que seria no Nilton Santos na quarta-feira seguinte, foi adiada por conta da Copa América, serão três compromissos seguidos longe do Rio.

No sábado da semana seguinte, o destino será o Maranhão para o duelo contra o Sampaio Corrêa. Ou seja, o Botafogo fará, em poucos dias, o trajeto Londrina-Pernambuco-Rio de Janeiro-Maranhão - apesar de "folgar" no meio de semana, por conta do adiamento.