futebol

Botafogo informa que cirurgia de Vinicius Lopes foi bem sucedida

Clube comunicou que o atacante deve receber alta ainda nesta quinta-feira e não informou uma previsão de retorno
LanceNet

20 jan 2022 às 14:36

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 14:36

O Botafogo informou que Vinicius Lopes passou por uma cirurgia com sucesso e deve receber alta ainda nesta quinta-feira. O atacante lesionou o quinto metatarso nos treinamentos para o Campeonato Carioca.> Chance de ouro: Gabriel Conceição deve iniciar Carioca como titular do Botafogo
Vinicius Lopes é uma das contratações do Botafogo para a temporada. O atacante chegou do Goiás e assinou com o clube por três temporadas. O jogador é o único reforço ofensivo do Alvinegro até o momento.
O Campeonato Carioca começa para o Botafogo na próxima terça-feira. O clube enfrenta o Boavista no Nilton Santos pela primeira rodada da Taça Guanabara, às 21h. O Alvinegro não informou um prazo para o retorno do atacante, mas a tendência é de que Vinicius Lopes fique de fora dos gramados de dois a três meses.
Crédito: Vinicius Lopes lesionou o quinto metatarso (Foto: Vítor Silva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

