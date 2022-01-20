Botafogo informa que cirurgia de Vinicius Lopes foi bem sucedida

O Botafogo informou que Vinicius Lopes passou por uma cirurgia com sucesso e deve receber alta ainda nesta quinta-feira. O atacante lesionou o quinto metatarso nos treinamentos para o Campeonato Carioca.
Vinicius Lopes é uma das contratações do Botafogo para a temporada. O atacante chegou do Goiás e assinou com o clube por três temporadas. O jogador é o único reforço ofensivo do Alvinegro até o momento.
O Campeonato Carioca começa para o Botafogo na próxima terça-feira. O clube enfrenta o Boavista no Nilton Santos pela primeira rodada da Taça Guanabara, às 21h. O Alvinegro não informou um prazo para o retorno do atacante, mas a tendência é de que Vinicius Lopes fique de fora dos gramados de dois a três meses.