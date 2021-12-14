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futebol

Botafogo informa que cirurgia de Chay foi realizada com sucesso

Meio-campista fez uma astroscopia para corrigir um problema no joelho esquerdo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2021 às 16:37

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 16:37

Tudo certo com Chay. O Botafogo informou, via assessoria de imprensa na tarde desta terça-feira, que a astroscopia no joelho esquerdo realizada pelo jogador foi um sucesso.+ Tem lesão? Entenda por que Chay, do Botafogo, vai fazer uma cirurgia no joelho visando 2022
A reabilitação terá início já nesta quarta-feira, com Chay realizando trabalhos de fisioterapia e específicos para melhorar a parte física. O LANCE! explicou os motivos para o camisa 14 ter passado por esse tipo de processo.
O camisa 14 vai abrir mão de parte das férias para realizar o tratamento, que visa aumentar o desempenho do jogador para a temporada 2022.
Crédito: ChayemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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