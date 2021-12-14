Botafogo informa que cirurgia de Chay foi realizada com sucesso

Tudo certo com Chay. O Botafogo informou, via assessoria de imprensa na tarde desta terça-feira, que a astroscopia no joelho esquerdo realizada pelo jogador foi um sucesso.+ Tem lesão? Entenda por que Chay, do Botafogo, vai fazer uma cirurgia no joelho visando 2022

A reabilitação terá início já nesta quarta-feira, com Chay realizando trabalhos de fisioterapia e específicos para melhorar a parte física. O LANCE! explicou os motivos para o camisa 14 ter passado por esse tipo de processo.

O camisa 14 vai abrir mão de parte das férias para realizar o tratamento, que visa aumentar o desempenho do jogador para a temporada 2022.