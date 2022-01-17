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Botafogo informa mais dois casos de Covid-19 no elenco

Clube comunica que Matheus Nascimento e Hugo testaram positivo para o novo coronavírus; Felipe Ferreira, Daniel Borges e Igo Gabriel devem retornar na quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 16:41

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 16:41

Enderson Moreira tem cada vez menos opções para a última semana de pré-temporada do Botafogo. O clube informou, na tarde desta segunda-feira, que Matheus Nascimento e Hugo testaram positivo para Covid-19. Os dois foram isolados e vão cumprir quarentena.+ Advogado do Botafogo espera que processo definitivo para a chegada de Textor aconteça até 28 de fevereiro
A dupla apresenta sintomas leves e está sendo assistida pelo Departamento Médico do Alvinegro. O diagnóstico foi descoberto nesta segunda-feira, durante a reapresentação do elenco para mais uma semana de treinos - como de praxe, todos os jogadores são testados antes de iniciarem as atividades.
Matheus e Hugo se juntam a Felipe Ferreira, Daniel Borges e Igo Gabriel, que testaram positivo na semana. O trio, contudo, tem previsão de retorno aos treinamentos na próxima quarta-feira.
O Botafogo estreia no Campeonato Carioca na terça-feira da próxima semana contra o Boavista, no Estádio Nilton Santos.
Crédito: MatheusNascimento,doBotafogo,foidiagnosticadocomCovid(Foto:VítorSilva/Botafogo

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