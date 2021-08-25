Botafogo goleia o Resende e abre vantagem nas quartas do Carioca sub-20

O Botafogo não deu chance para o azar no começo da fase mata-mata do Campeonato Carioca sub-20. O Alvinegro goleou o Resende por 3 a 0 na tarde desta quarta-feira, no CEFAT. Os gols foram marcados por Ryan, Juninho e Guilherme Liberato.
Desta forma, a equipe comandada por Ricardo Resende conquistou uma larga vantagem para o jogo da volta, que será disputado na próxima quinta-feira, às 15h, no Estádio do Trabalhador.O Botafogo pode perder o jogo da volta por até dois gols de diferença que mesmo assim se classifica à semifinal do Carioca. Se o Resende devolver a diferença de três gols, a vaga será definida nos pênaltis.
Antes disto, porém, o Alvinegro tem um compromisso pelo Brasileirão sub-20: a equipe enfrenta o Fortaleza no próximo domingo, às 15h, no CT Ribamar Bezerra.