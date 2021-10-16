Botafogo goleia Boavista por 5 a 0 e mantém sequência invicta no Campeonato Carioca Feminino

Neste sábado, as Gloriosas conquistaram mais três pontos no Carioca Feminino. No Caio Martins, o Botafogo goleou o Boavista por 5 a 0, em jogo válido pela quarta rodada da competição. Com gols de Kélen, Thamires, Mylena e dois de Juliana, o Alvinegro saiu com a vitória e permanece com 100% de aproveitamento.Contudo, as atuais campeãs caíram de posição na tabela. Com saldo de gols em 27, a equipe foi ultrapassada pelo Flamengo, que goleou o Serra Macaense e ampliou o saldo para 30. Após a rodada, o Botafogo ficou na terceira colocação.
Na próxima quarta-feira, o Botafogo enfrenta a Portuguesa-RJ, às 15h, no Caio Martins. O jogo é válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca Feminino.