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Botafogo goleia a Cabofriense pela segunda rodada da Taça Rio Sub-20

Na estreia do treinador Ricardo Resende, Alvinegro tem boa atuação e vence por 4 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 17:56

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 17:56

Crédito: Jogadores do Botafogo comemoram um dos gols (Divulgação: Twitter/Botafogo/JB Produções
O técnico Ricardo Resende estreou com vitória no comando do Sub-20 do Botafogo. Ou melhor, com goleada. Na tarde desta quarta-feira, o Alvinegro derrotou a Cabofriense por 4 a 0, em partida válida pela segunda rodada da Taça Rio da categoria. Ênio, Raí, Gabriel e Rodrigo marcaram os gols do triunfo.
Com mais um placar elástico, o Botafogo ultrapassa o Flamengo e reassume a liderança do Grupo A da competição. Na primeira rodada, o Alvinegro havia goleado o Macaé por 4 a 1. A Cabofriense, por sua vez, segue sem pontuar na Tça Rio, já que também foi derrotada para o Flamengo, na primeira rodada.
Em busca de manter essa boa fase, o Botafogo enfrenta o Boavista no sábado, às 10h (de Brasília), em Paracambi. Já a Cabofriense folga na próxima rodada e só volta a campo na próxima quarta-feira (28) para encarar o Bangu.

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