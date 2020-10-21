Botafogo goleia a Cabofriense pela segunda rodada da Taça Rio Sub-20

Crédito: Jogadores do Botafogo comemoram um dos gols (Divulgação: Twitter/Botafogo/JB Produções

O técnico Ricardo Resende estreou com vitória no comando do Sub-20 do Botafogo. Ou melhor, com goleada. Na tarde desta quarta-feira, o Alvinegro derrotou a Cabofriense por 4 a 0, em partida válida pela segunda rodada da Taça Rio da categoria. Ênio, Raí, Gabriel e Rodrigo marcaram os gols do triunfo.

Com mais um placar elástico, o Botafogo ultrapassa o Flamengo e reassume a liderança do Grupo A da competição. Na primeira rodada, o Alvinegro havia goleado o Macaé por 4 a 1. A Cabofriense, por sua vez, segue sem pontuar na Tça Rio, já que também foi derrotada para o Flamengo, na primeira rodada.