Botafogo: Gatito é liberado pelo DM, mas ainda faz trabalhos para recuperar confiança antes de retorno

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O retorno de Gatito Fernández, longe dos gramados há mais de um ano, nunca foi tão concreto. O goleiro paraguaio foi liberado do tratamento da lesão no joelho pelo departamento médico do Botafogo, mas ainda não adota pressa: mesmo assim, o atleta continua fazendo trabalhos específicos para a volta.+ A linha do tempo de Gatito Fernández: goleiro completa um ano sem jogar pelo Botafogo

Mesmo liberado pelo DM e já sem nenhum tipo de limitação física, Gatito continua fazendo trabalhos específicos de transição para recuperar confiança. Vale ressaltar que ele está há praticamente 13 meses sem atuar pelo Alvinegro - a última vez foi em setembro de 2020.

Por isto, clube e goleiro querem ter certeza que, além, é claro, de não sentir dores, o goleiro também se sinta confiante para retornar aos gramados. O departamento de futebol não faz nenhum tipo de pressão pelo retorno, dando o tempo necessário para o paraguaio se sentir bem.

A verdade é que a volta do camisa 1 nunca pareceu tão perto quanto agora. O Alvinegro não tem nenhum jogador no departamento médico - como o "Ge" informou primeiramente. Gatito permanece no processo.