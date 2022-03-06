Botafogo garante sua classificação antecipada para a semifinal do Campeonato Carioca

O Botafogo sequer precisou entrar em campo na décima rodada da Taça Guanabara para saber qual será seu rumo para a sequência do Estadual. Com o fato do Audax Angra ter derrotado o Madureira por 3 a 1 na manhã deste domingo (6), o Alvinegro não pode mais ser alcançado por nenhum rival na classificação da primeira fase. Os comandados de Lúcio Flávio encaram nesta segunda-feira (7) o Volta Redonda, no Nilton Santos. O Madura estacionou nos 11 pontos com o revés em Conselheiro Galvão. No dia anterior, outros rivais que podiam incomodar o Botafogo na classificação também perderam. O Resende foi goleado por 4 a 0 para o Fluminense e continua com 12 pontos. A Portuguesa, por sua vez, sofreu 1 a 0 para o Nova Iguaçu e prossegue com 11 pontos.
A equipe comandada por Lúcio Flávio encara o Volta Redonda nesta segunda-feira (7), às 19h30, tendo um desafio a mais. O Botafogo, com 16 pontos, tenta melhorar sua situação de olho na disputa da semifinal do Carioca. O Flamengo está com 20 pontos, enquanto o Vasco está com 19.
Os dois primeiros colocados terão vantagem do empate nas semifinais (que serão realizadas em partidas de ida e volta). O Fluminense, que venceu a Taça Guanabara, enfrenta o quarto colocado, enquanto o segundo e o terceiro colocados medem forças.