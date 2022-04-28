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Botafogo ganha mais de 9000 sócios em abril e quer aumentar vantagens para 'além do jogo'

Botafogo chegou à marca de 30 mil associados no "Camisa 7" nesta quarta-feira; número é o maior do programa em 2022...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 05:00
A boa fase do Botafogo é refletida no programa de sócio-torcedor. O clube registrou mais de 9000 adesões apenas em abril. O mês é, disparadamente, o melhor do Alvinegro no que diz respeito ao "Camisa 7". Agora, o clube tenta trazer mais atrativos para o torcedor.
O Glorioso alcançou a marca de 30 mil associados na noite de quarta-feira - esta não durou muito, atualmente o clube já marca 31 mil sócios-torcedores. Com a boa fase vivida dentro e fora de campo, a expectativa interna é de que o número continue aumentando.
O Botafogo iniciou abril com pouco mais de 21 mil pessoas junto ao "Camisa 7". O movimento passou a crescer ainda na primeira semana do mês, antes da partida contra o Corinthians, na estreia do Brasileirão. À época, o Alvinegro havia alcançado 24 mil associados no programa antes do duelo.
A possibilidade de comprar ingressos antecipados para assistir aos jogos do clube é o carro-chefe do programa. Não à toa, os dois "picos de crescimento" vieram justamente nas semanas que antecederam as partidas contra Corinthians e Juventude, os compromissos do Botafogo no Estádio Nilton Santos em abril.
A diretoria quer mais. Além de oferecer experiências como entrar com os jogadores à beira do gramado e conhecer as instalações do estádio - essas já de praxe, que acontecem em praticamente todos os jogos -, é possível que haja novidade. O clube planeja colocar uma roda de samba e promoção de cerveja no Nilton Santos contra o Juventude.
A busca é por vantagens que vão além daquilo que contemple o jogo em si. O Botafogo, vale ressaltar, ainda não confirmou a realização da roda de samba na partida, mas o assunto é bem avaliado internamente. De qualquer forma, a tendência é por uma manhã agitada nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos.
Crédito: (Foto:VítorSilva/Botafogo

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