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futebol

Botafogo ganha dinheiro com venda de Lyanco, ex-São Paulo, ao Southampton

Alvinegro vaia ganhar mais de R$ 500 mil da transferência do zagueiro, que atuou pelo clube até a categoria sub-17, por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 20:58

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 20:58

Crédito: Matt Watson
Os cofres do Botafogo serão contemplados por conta de uma transferência envolvendo um jogador com passagem nas categorias de base do clube. O Alvinegro tem direito a parte do valor da transferência de Lyanco, ex-São Paulo, ao Southampton. O zagueiro foi apresentado no clube inglês nesta quarta-feira.
+ Ao L!, Oyama despista sobre futuro, mas garante ter feito 'escolha certa' com o Botafogo: 'Feliz para caramba'
O defensor atuou no Botafogo nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17, quando se transferiu para o São Paulo. Por ter ficado 5 anos no Alvinegro, o clube tem direito a pouco mais de 1% da venda junto ao Torino, antigo time do brasileiro. Ou seja, o Glorioso leva 94 mil dos 7,5 milhões de euros da transação.
Na cotação atual, isto resulta em R$ 582 mil na conta do Botafogo. O dinheiro é garantido graças ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa.

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