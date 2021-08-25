Botafogo ganha dinheiro com venda de Lyanco, ex-São Paulo, ao Southampton

Crédito: Matt Watson

Os cofres do Botafogo serão contemplados por conta de uma transferência envolvendo um jogador com passagem nas categorias de base do clube. O Alvinegro tem direito a parte do valor da transferência de Lyanco, ex-São Paulo, ao Southampton. O zagueiro foi apresentado no clube inglês nesta quarta-feira.

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O defensor atuou no Botafogo nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17, quando se transferiu para o São Paulo. Por ter ficado 5 anos no Alvinegro, o clube tem direito a pouco mais de 1% da venda junto ao Torino, antigo time do brasileiro. Ou seja, o Glorioso leva 94 mil dos 7,5 milhões de euros da transação.