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futebol

Botafogo formaliza proposta para comprar Luís Oyama junto ao Mirassol

Alvinegro quer adquirir 40% dos direitos econômicos do meio-campista, um dos destaques do time na temporada, em parcelas que seriam pagas durante todo o ano de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 11:59

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 11:59

O que antes era apenas um interesse virou algo concreto. O Botafogo formalizou uma proposta para comprar Luís Oyama, que atuou por empréstimo no clube em 2021, junto ao Mirassol nos últimos dias. O clube tem interesse em permanecer com o jogador.+ Botafogo quer Dedé e Matheus Vargas: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022
Inicialmente, a ideia era tentar renovar o empréstimo por mais um ano, tentando alegar que Oyama iria se valorizar ainda mais atuando na Série A. O Mirassol, contudo, foi irredutível: apenas negociará o jogador se for algo de forma definitiva.
A diretoria do Botafogo, então, o fez: a proposta é para adquirir 40% dos direitos econômicos do meio-campista. O valor seria parcelado e pago em 12 vezes, uma durante cada mês de 2022. O clube paulista analisa os números do Alvinegro e deve fazer uma contraproposta em breve.
A intenção de Oyama é permanecer no Botafogo, como a própria família do jogador já afirmou. O Glorioso tem uma preferência pela compra do atleta, via contrato, até o dia 31 de dezembro - data final que ele está, teoricamente, emprestado ao clube.
Mesmo sem grande poderio financeiro, o Botafogo entende que Luís Oyama é um investimento que tem tudo para dar certo, já que ele provou que mostrou boas atuações em 2021 e caiu no gosto do treinador Enderson Moreira.
Crédito: LuísOyamaemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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