Botafogo: Flamengo, Fluminense e Vasco aceitam novo protocolo de aluguel do Nilton Santos

Agora é oficial: o Estádio Nilton Santos tem um protocolo de aluguel. O Botafogo informou, via comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira, que Flamengo, Fluminense e Vasco aceitaram as novas bases para a compra do mando de campo na arena do Glorioso.+ John Textor tem conversas iniciais e sonha com contratação de Cavani, do Manchester United, para o Botafogo

O protocolo tem novas bases financeiras, administrativas além da obrigação da preservação dos símbolos e espaços do Botafogo ao redor do estádio. O clube faz questão de manter o patrimônio do estádio intacto.

A mudança ocorreu por problemas recentes nos últimos jogos que tiveram mandos de campo vendidos. No Fla-Flu, cadeiras nas arquibancadas foram quebradas e houve confusão com um dos seguranças - contratado de uma empresa terceirizada - na entrada dos torcedores.

Os próximos jogos confirmados para o estádio que não trazem à tona o Botafogo são Fluminense x Vasco, em 26 de fevereiro, e Flamengo x Resende, no dia seguinte.