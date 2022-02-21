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Botafogo: Flamengo, Fluminense e Vasco aceitam novo protocolo de aluguel do Nilton Santos

Botafogo informou que rivais aceitaram bases, que dizem respeito a novos números financeiros e preservação de símbolos do Alvinegro...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 17:05
Agora é oficial: o Estádio Nilton Santos tem um protocolo de aluguel. O Botafogo informou, via comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira, que Flamengo, Fluminense e Vasco aceitaram as novas bases para a compra do mando de campo na arena do Glorioso.+ John Textor tem conversas iniciais e sonha com contratação de Cavani, do Manchester United, para o Botafogo
O protocolo tem novas bases financeiras, administrativas além da obrigação da preservação dos símbolos e espaços do Botafogo ao redor do estádio. O clube faz questão de manter o patrimônio do estádio intacto.
A mudança ocorreu por problemas recentes nos últimos jogos que tiveram mandos de campo vendidos. No Fla-Flu, cadeiras nas arquibancadas foram quebradas e houve confusão com um dos seguranças - contratado de uma empresa terceirizada - na entrada dos torcedores.
Os próximos jogos confirmados para o estádio que não trazem à tona o Botafogo são Fluminense x Vasco, em 26 de fevereiro, e Flamengo x Resende, no dia seguinte.
Crédito: NiltonSantos,estádiodoBotafogo(Foto:Divulgação

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