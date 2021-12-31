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Botafogo finaliza preparação para a Copinha no CT Lonier

Alvinegro estreia na competição no dia 3 de janeiro; Ricardo Resende, técnico do time sub-20, confia em bom desempenho no torneio e transição de atletas para o profissional...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 10:00

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 10:00

A nova temporada para o time de base do Botafogo já começou. A equipe sub-20 finalizou a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e viajará para Taubaté, sede do grupo, para a competição - o Alvinegro estreia no dia 3, a primeira segunda-feira de 2022.+ Botafogo está perto de contratar dupla ex-Goiás: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube
O time treinou no Espaço Lonier, futuro CT do Botafogo, em Vargem Grande, nos últimos dias. Com alguns campos já prontos, a equipe de base faz treinos pontuais no local.
O Alvinegro chega com o título da Copa Rio/OPG conquistado sobre o Vasco em novembro. Além disso, a equipe comandada por Ricardo Resende foi vice-campeã da Copa do Brasil e foi eliminada nas quartas de final do Brasileirão. O treinador valorizou a preparação para a Copinha.
– Realmente foi uma temporada muito boa. Conseguimos representar bem o Botafogo nas competições nacionais, fechamos com o título da OPG e o principal é que colocamos vários jogadores no elenco profissional. O Enderson está preparando e lapidando vários deles para poderem serem lançados no momento certo - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".
A lista de inscritos para a Copinha conta com nomes como Matheus Nascimento e Juninho, mas a dupla deve iniciar a pré-temporada com a equipe profissional. Mesmo assim, Ricardo Resende confia no plantel que viajará para São Paulo e visa integração com o time principal.
– Agora é um novo ciclo, com a oportunidade para novos atletas. Alguns atletas do sub-17, outros que tiveram menos oportunidades na pré-temporada. Em uma competição tão importante que é a Copa São Paulo, que eles possam representar bem o Botafogo e a gente possa formar novos atletas para o nosso elenco profissional - completou.
Crédito: Timesub-20doBotafogonoCTLonier(Foto:Divulgação/Botafogo

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