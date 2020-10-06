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Botafogo fica próximo de anunciar novo reforço: o meia Éber Bessa

Meio-campista, que atuou no Vitória de Setúbal é aguardado nesta quarta-feira para realizar exames e, se aprovado, assinar contrato até o final da temporada de 2021...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 20:32

LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 20:32
Crédito: Botafogo prevê metas para Bessa cumprir (Reprodução / Instagram @eberbessa
A lista de novidades do Botafogo pode ficar mais extensa ainda nesta semana. Horas depois de ter anunciado o atacante Kelvin, o clube encaminhou o acordo com o meia Éber Bessa. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal de YouTube do Thiago Franklin.
O jogador de 28 anos, que estava sem clube desde que saiu do Vitória de Setúbal (POR), é aguardado nesta quarta-feira para realizar exames médicos. Caso seja aprovado, selará acordo com o Alvinegro até o final de 2021.
O vínculo de Éber Bessa com o Botafogo prevê uma sucessão de metas até o final do Campeonato Brasileiro. O clube pode optar pela rescisão caso o meio-campista não renda o esperado.
Revelado pelo Cruzeiro e com passagens por Nacional de Patos-MG e Villa Nova-MG, Bessa atuou pelo Marítimo (POR) e atuou por duas temporadas no Vitória de Setúbal. No clube, marcou quatro gols em 71 partidas.

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