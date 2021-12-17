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futebol

Botafogo fica por detalhes de renovar concessão do Nilton Santos até 2041

Diretoria do Alvinegro já tem conversas bem adiantadas com a Prefeitura do Rio de Janeiro e assinatura de documentação deve acontecer antes mesmo do Natal...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 17:20

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 17:20

O Botafogo está perto de garantir um importante contrato fora de campo. Faltam detalhes para o clube e a Prefeitura do Rio de Janeiro renovarem a concessão do Nilton Santos por mais dez anos, deixando a "guarda" da arena para com o Alvinegro até 2041 - o atual vínculo, obviamente, vai até 2031.+ Propostas do Botafogo, demora e destaque: a saga de Rafael Navarro até o possível acerto com o Palmeiras
A expectativa é que a assinatura seja feita antes mesmo do Natal. As conversas estão adiantadas e a Prefeitura, inclusive, tem realizado reuniões com a diretoria do Botafogo com o intuito de melhorar e valorizar o entorno do estádio.
A prorrogação da concessão era um dos desejos do CEO Jorge Braga na busca por um naming rights. O próprio executivo havia explicado que um maior tempo hábil de contrato era importante para um investidor por ter o retorno do dinheiro que fora colocado no projeto.
Os dirigentes do Alvinegro esperam se encontrar com Eduardo Paes para assinar o contrato da nova concessão. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro está resolvendo as pendências de fim de ano.
Crédito: BotafogoficarácomoEstádioNiltonSantospormaistempo(Foto:VitorSilva/SSPress/BFR

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