Botafogo fica por detalhes de renovar concessão do Nilton Santos até 2041

O Botafogo está perto de garantir um importante contrato fora de campo. Faltam detalhes para o clube e a Prefeitura do Rio de Janeiro renovarem a concessão do Nilton Santos por mais dez anos, deixando a "guarda" da arena para com o Alvinegro até 2041 - o atual vínculo, obviamente, vai até 2031.+ Propostas do Botafogo, demora e destaque: a saga de Rafael Navarro até o possível acerto com o Palmeiras

A expectativa é que a assinatura seja feita antes mesmo do Natal. As conversas estão adiantadas e a Prefeitura, inclusive, tem realizado reuniões com a diretoria do Botafogo com o intuito de melhorar e valorizar o entorno do estádio.

A prorrogação da concessão era um dos desejos do CEO Jorge Braga na busca por um naming rights. O próprio executivo havia explicado que um maior tempo hábil de contrato era importante para um investidor por ter o retorno do dinheiro que fora colocado no projeto.

Os dirigentes do Alvinegro esperam se encontrar com Eduardo Paes para assinar o contrato da nova concessão. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro está resolvendo as pendências de fim de ano.