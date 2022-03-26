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Botafogo fica no empate com o Bangu na estreia do Carioca sub-20

Time de base do Botafogo fica no zero no primeiro compromisso do Estadual...
LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2022 às 14:05

Publicado em 26 de Março de 2022 às 14:05

O Botafogo ficou no empate pela estreia do Campeonato Carioca sub-20. O Alvinegro e o Bangu não saíram do zero em partida disputada na manhã deste sábado em Moça Bonita.+ Voltou para ficar! Oyama encara novos desafios em sua segunda passagem pelo Botafogo
Ambas as equipes, consequentemente, somaram um ponto na classificação. Os oito melhores colocados se classificam para as quartas de final da competição, que tem onze rodadas.
O time sub-20 do Botafogo volta aos gramados no próximo sábado para enfrentar o Vasco no CEFAT, às 15h. O Bangu mede forças com o Nova Iguaçu no mesmo dia, às 10h.
Crédito: Timesub-20doBotafogo(Foto:NestorAhrends/BFR

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