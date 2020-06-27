futebol

Botafogo fecha venda do atacante Vinicius Tanque ao Cartagena

Jogador alvinegro de 25 anos já atuava por empréstimo no clube que disputa a terceira divisão do futebol espanhol desde fevereiro e firmou vínculo até junho de 2022...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 18:03

Crédito: Divulgação/Cartagena
Revelado nas categorias de base do Botafogo, o atacante Vinicius Tanque acertou a transferência definitiva para o Cartagena, da Espanha, neste sábado. O jogador de 25 anos já atuava na equipe que disputa a terceira divisão espanhola desde fevereiro. O novo vínculo é válido até junho de 2022 e o Alvinegro manteve 10% dos direitos econômicos do atleta.
Sem espaço no Glorioso nos últimos anos, Tanque já havia sido emprestado anteriormente pelo clube ao Volta Redonda, Atlético-GO e Mafra, de Portugal.
- Muito feliz por ter o meu trabalho reconhecido e assinar em definitivo com o Cartagena. É um clube em que me sinto feliz e um lugar no qual fui muito bem recebido por todos. Espero marcar o meu nome na história do clube com gols e conquistas. Agora é trabalhar bastante em busca do acesso, no próximo dia 19 de julho. Agradeço a Deus e todas as pessoas que acreditam em mim e estão sempre me apoiando. E também ao Botafogo, clube que me revelou e abriu as portas do futebol para mim - disse Tanque.E MAIS:COVID-19: Autuori é suspenso após criticar Ferj sobre volta do futebolJogos decisivos e busca por semifinal: a vida do Botafogo no CariocaAo L!, Felipe Conceição fala sobre chegada ao RB BragantinoRobben desiste de aposentadoria por clube onde foi reveladoVinicius Tanque chegou ao Cartagena em fevereiro, por empréstimo, e causou boa impressão. Ele foi o autor de dois gols em quatro jogos disputados antes da paralisação do futebol. A equipe retornou às atividades e venceu um amistoso na última sexta-feira, por 4 a 0, com mais um gol do atacante.
A equipe espanhola de Tanque se prepara para a partida decisiva que vale o acesso à segunda divisão do país, contra o Atlético Baleares, que será disputada no dia 19 de julho.
Pelo Botafogo, Tanque disputou 48 partidas e marcou quatro gols. A última vez que vestiu a camisa alvinegra foi no dia 18 de janeiro, na derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda, na primeira rodada da Taça Guanabara.

