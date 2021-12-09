Botafogo fecha renovação de quatro jogadoras do time feminino para a temporada 2022

O Botafogo também luta para manter a espinha dorsal da equipe no futebol feminino. O clube de General Severiano fechou as renovações de Karol Lins, Thaísa, Sandra e Kamilla na última quarta-feira. O quarteto assinou um novo vínculo com o Alvinegro até dezembro de 2022.
Os novos vínculos já foram regularizados nos registros da FERJ e CBF. As atletas seguirão com Gláucio Carvalho para a próxima temporada. O clube trabalha para manter a base do time que terminou a última temporada - vale lembrar que o Botafogo foi eliminado pelo Fluminense nas semifinais do Carioca.
Karol Lins e Kamilla são atacantes, Thaísa joga de lateral-direita e zagueira, enquanto Sandra atua na posição central da defesa.
Além delas, o Botafogo também está próximo de renovar com Chaiane, uma das destaques da equipe. O novo vínculo com a lateral-esquerda, contudo, ainda não foi divulgado nos registros da CBF.
O Botafogo foi rebaixado no último Brasileirão e disputará a Série A2 na próxima temporada.