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futebol

Botafogo fecha primeiro turno como o melhor mandante do Brasileirão

Alvinegro fecha primeira metade do Campeonato Brasileiro com apenas uma derrota e campanha de campeão atuando dentro de casa...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 09:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Se passa por sufoco para se impor fora de casa, o Botafogo sobra atuando nos próprios domínios. O Alvinegro finalizou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro como o melhor mandante. Não apenas, com uma campanha irretocável e aproveitamento de campeão.
+ Quem fez gols, acertou passes, desarmou e mais: veja números do Botafogo após 1º turno do Brasileirão
O Botafogo teve nove partidas como mandante - ou seja, atuou mais fora de casa neste primeiro turno - e somou sete vitórias, um empate e uma derrota. Dos 29 pontos conquistados pelo Alvinegro em todo o Brasileirão, 22 vieram de jogos no Rio de Janeiro.
Os números são ainda mais impressionantes quando o aproveitamento é colocado em jogo: esta campanha representa um sucesso de 76,1%. Para efeito de comparação, o Coritiba, líder do campeonato, tem 63,2% dos pontos conquistados. Ou seja, o Glorioso faz uma campanha de campeão - e com sobras - dentro de casa.O único time que derrotou o Botafogo dentro de casa, até aqui, foi o Goiás. O time, inclusive, levou gols justamente apenas nas duas partidas em que não venceu: revês de 2 a 0 para o Esmeraldino e empate em 3 a 3 com o Cruzeiro. Sempre que venceu, saiu sem ser vazado.
+ Veja a tabela da Série B
A equipe tem feito o dever de casa, mas ainda não entrou no G4 por conta do desempenho longe do Rio de Janeiro. A balança ainda é desequilibrada: apesar da excelência como mandante, é um dos piores visitantes da Série B.

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