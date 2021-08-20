Botafogo fecha primeiro turno como o melhor mandante do Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Se passa por sufoco para se impor fora de casa, o Botafogo sobra atuando nos próprios domínios. O Alvinegro finalizou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro como o melhor mandante. Não apenas, com uma campanha irretocável e aproveitamento de campeão.

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O Botafogo teve nove partidas como mandante - ou seja, atuou mais fora de casa neste primeiro turno - e somou sete vitórias, um empate e uma derrota. Dos 29 pontos conquistados pelo Alvinegro em todo o Brasileirão, 22 vieram de jogos no Rio de Janeiro.

Os números são ainda mais impressionantes quando o aproveitamento é colocado em jogo: esta campanha representa um sucesso de 76,1%. Para efeito de comparação, o Coritiba, líder do campeonato, tem 63,2% dos pontos conquistados. Ou seja, o Glorioso faz uma campanha de campeão - e com sobras - dentro de casa.O único time que derrotou o Botafogo dentro de casa, até aqui, foi o Goiás. O time, inclusive, levou gols justamente apenas nas duas partidas em que não venceu: revês de 2 a 0 para o Esmeraldino e empate em 3 a 3 com o Cruzeiro. Sempre que venceu, saiu sem ser vazado.

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