Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo fecha patrocínio para o time feminino até o fim do Brasileirão

Bellatour, empresa de viagens, vai estampar as mangas da camisa do clube de General Severiano até o término da segunda divisão do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 17:07

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:07

Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo tem uma novidade para o retorno das atividades no Campeonato Brasileiro Série A-2. O clube de General Severiano anunciou, no último fim de semana, um patrocínio com a Bellatour para o time feminino. A empresa estampará as mangas da camisa alvinegra até o fim da competição nacional.
A equipe comandada por Gláucio Carvalho retorna aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Goiás, no CT Édimo Pinheiro, em Goiânia, às 15h, pela 2ª rodada do Grupo E. A rodada inaugural foi disputada antes da pandemia do novo coronavírus.
É com grande satisfação que anunciamos a parceria com a Bellatour, uma empresa diferenciada no atendimento aos seus clientes e que agora se junta a um grande projeto. Incentivar o futebol feminino é acreditar em um futuro glorioso e é assim que será a nossa união - comemorou Mauro Tilio, diretor do futebol feminino do Botafogo.
- É um prazer podermos apoiar o futebol feminino brasileiro, em especial o Botafogo por ser um grande clube incentivador desta modalidade. Esperamos que outras empresas se juntem a nós nesta iniciativa. Agradecemos ao Botafogo e toda sua equipe por esta parceria - afirmou Thiago Knierim, sócio da Bellatour, empresa de viagens.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados