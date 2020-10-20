Botafogo fecha patrocínio para o time feminino até o fim do Brasileirão

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo tem uma novidade para o retorno das atividades no Campeonato Brasileiro Série A-2. O clube de General Severiano anunciou, no último fim de semana, um patrocínio com a Bellatour para o time feminino. A empresa estampará as mangas da camisa alvinegra até o fim da competição nacional.

A equipe comandada por Gláucio Carvalho retorna aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Goiás, no CT Édimo Pinheiro, em Goiânia, às 15h, pela 2ª rodada do Grupo E. A rodada inaugural foi disputada antes da pandemia do novo coronavírus.

É com grande satisfação que anunciamos a parceria com a Bellatour, uma empresa diferenciada no atendimento aos seus clientes e que agora se junta a um grande projeto. Incentivar o futebol feminino é acreditar em um futuro glorioso e é assim que será a nossa união - comemorou Mauro Tilio, diretor do futebol feminino do Botafogo.