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Botafogo fecha parceria com Defensoria Pública visando ações para os direitos humanos

Parceria começará com uma live sobre 'assédio nos estádios' nesta sexta-feira; presidente Durcesio Mello cita consciência e noção do dever social...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 18:42
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo segue com ações visando práticas fora das quatro linhas. Nesta quarta-feira, o Alvinegro fechou parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) para criar e desenvolver ações em prol dos direitos humanos.
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O clube informou, por meio do site oficial, que "o intuito é promover a transformação social com uma série de iniciativas que terão impactos diretos na comunidade alvinegra e na sociedade como um todo. "
A parceria foi selada nesta quarta-feira entre Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, e Rodrigo Pacheco, Defensor Público Geral do Rio de Janeiro. O pontapé inicial será uma live na próxima sexta-feira sobre "assédio em estádios". O bate-papo estará disponível nos perfis de Instagram das duas instituições.- É com muito prazer que anuncio a parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O Botafogo tem a consciência do seu dever social e a influência na sociedade com seus milhões de torcedores. Sempre foi uma meta nossa trabalhar muito nas áreas sociais e estamos dando largada com esse projeto junto com a DPRJ. Um motivo de orgulho para todos nós - afirmou Durcesio Mello.
- É com muito orgulho que a DPRJ e o gigante Botafogo dão o pontapé inicial para essa parceria na busca de educação para direitos. Serão várias iniciativais na área de Educação para Direitos, voltadas para os torcedores, atletas, funcionários do clube e sociedade em geral. Após a pandemia, faremos uma serie de ações no Estádio Nilton Santos de atendimento à população do entorno, garantindo acesso à Justiça - completou Rodrigo Pacheco.

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