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Botafogo fecha com reforços para o time feminino visando a Série A

Brenda Woch, com passagem pela Seleção Brasileira sub-20, e Thamires já estão regularizadas e vão vestir a camisa do Alvinegro na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 16:10

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:10

Crédito: Divulgação/Baludell Management
No meio da final do Campeonato Brasileiro Série A-2, o Botafogo segue o planejamento pensando na próxima temporada, que será disputada na primeira divisão nacional. O clube de General Severiano fechou com mais duas jogadoras: a atacante Brenda Woch, de 22 anos, e a zagueira Thamires, de 26.
O nome das atletas já foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e elas, portanto, estão regularizadas para jogarem pelo Botafogo. Como o período de inscrição para o Brasileirão fechou, elas jogarão apenas a partir do Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro Série A-1, na próxima temporada.
Brenda Woch jogou a Copa do Mundo sub-20 em 2018, na França. Em 2020, jogou a primeira fase do Brasileirão Série A-1 pelo Iranduba, mas, com a eliminação da equipe, fechou com 3B, da Amazônia, para a disputa da A-2, onde marcou cinco gols em nove partidas.
Thamires também passou por algo parecido na temporada. Assim como Brenda, ela fez parte do Iranduba nas primeiras fases da elite do Campeonato Brasileiro, mas finalizou a época atuando pelo Foz Cataratas - jogando, inclusive, diante do Botafogo na fase eliminatória - pela Série A-2.
Ainda sem poder contar com Brenda Woch e Thamires, o Botafogo fará o segundo jogo da final do Brasileirão A-2 diante do Napoli-SC no próximo domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro perdeu a primeira partida da decisão por 2 a 1.

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