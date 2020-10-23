Botafogo fecha com patrocinador master até o fim do Brasileirão

A camisa do Botafogo não está mais lisa. O clube anunciou, nesta sexta-feira, que a QVE Brasil, empresa do ramo de tecnologia e saúde, é a nova patrocinadora master do clube. O acordo é válido até fevereiro de 2021, data do fim do Campeonato Brasileiro.
O Botafogo não tinha um patrocinador master desde a saída da Caixa Econômica Federal em 2018. A Azeite Royal chegou a estampar a marca na área principal da camisa do Alvinegro, mas como uma forma de cortesia, sem um contrato fixo.
É com grande prazer que anunciamos a QVE Brasil como a nova patrocinadora master do Clube. Uma empresa com missão e valores com os quais o Botafogo se orgulha em se associar. Temos certeza de que será uma parceria vitoriosa para ambas as partes - comemorou Ricardo Rotenberg, VP Comercial e Marketing do Botafogo.
A estreia da nova marca já será na próxima terça-feira, quando a equipe comandada por Bruno Lazaroni inicia o confronto por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Cuiabá.
- Estamos muito felizes com essa parceria com o Botafogo, um dos maiores clubes do futebol brasileiro. A QVE Brasil chega para trazer mais proteção para os torcedores do Botafogo - vibrou Shelldon Marin, Sócio-Diretor da QVE Brasil.