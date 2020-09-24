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Botafogo fecha com atacante paraguaia para o time feminino

Jéssica Sanchez, promessa revelada no Olimpia, reforçará o Alvinegro por uma temporada; atacante foi a artilheira do último Sul-Americano...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 19:59

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 19:59
Crédito: Divulgação/APF
A equipe feminina do Botafogo tem um novo reforço. Nesta quinta-feira, o clube de General Severiano concluiu a contratação de Jéssica Sanchez, atacante paraguaia de 19 anos revelada no Olimpia-PAR. A jogada está a caminho do Rio de Janeiro ainda esta semana.
Cria do Olimpia, Jéssica Sanchez é figura carimbada nas convocações da seleção do Paraguai mesmo com a pouca idade. Além disso, participou de competições internacionais pela seleção em todas as categorias de base. Ela, inclusive, foi a artilheira do último Sul-Americano.
- É uma sensação única, estou muito emocionada, é um sonho que está se tornando realidade, com dedicação e esforço você consegue grandes coisas. A expectativa que eu tenho é muito alta, é uma equipe grande e conhecida. Estou certa que vai me ajudar a crescer como profissional e pessoa - comentou Jéssica, ao site da Federação Paraguaia de Futebol.
Jéssica Sánchez é a segunda contratação do Botafogo durante a paralisação da competições. Antes, o clube de General Severiano havia contratado Chaiane, meia de 25 anos.
O Botafogo tenta subir para a elite do futebol feminino. A segunda rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro será disputada no dia 25 de outubro, contra o Goiás. Na estreia, o Alvinegro empatou sem gols com o Real Brasília.

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