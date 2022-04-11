Botafogo fecha a contratação de Lucas Fernandes, do Portimonense

O Botafogo acertou com o nono jogador da "Era John Textor". Trata-se de Lucas Fernandes, meio-campista do Portimonense-POR. Os clubes chegaram a uma conclusão sobre a transferência nesta segunda-feira, um dia antes do fechamento da janela de transferência do Brasil.+ Eran Zahavi acena positivamente ao projeto do Botafogo, e clube confia em contratação no meio do ano

O jogador de 23 anos chega, inicialmente, por empréstimo até o fim de 2023. Caso bata metas que envolvem partidas jogadas, gols marcados e participações diretas em bolas na rede, o Alvinegro terá uma obrigação de compra de 4 milhões de euros (R$ 20 milhões, na cotação atual) ao final da cessão.

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A diretoria abriu negociações com Lucas ainda no mês passado, mas as conversas tiveram desdobramentos complicados. O Botafogo, além de 'encarar' um Portimonense no meio da temporada europeia, também teve à tona uma antiga dívida com um dos empresários envolvidos no negócio, algo que foi 'diluído'.

Lucas Fernandes tem um gol marcado e quatro assistências em 30 jogos na atual temporada. Ele foi revelado pelo São Paulo e tem passagem por seleções de base do Brasil. A informação foi dada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!.

Além do meia, o Botafogo já anunciou as chegadas de Philipe Sampaio, Renzo Saravia, Lucas Piazon, Patrick de Paula e Victor Sá. Niko Hamalainen e Victor Cuesta estão acertos, mas ainda não foram oficializados.